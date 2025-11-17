Gulyás Gergely nem kímélte az EU-t, ezt nem teszik zsebre – videó

A videót Gulyás Gergely azzal kezdte: ha az Európai Unió csak a háború ügyében tévedne irányt, Magyarország még mindig „egész jól érezhetné magát” a közösségben. A miniszter szerint azonban ennél jóval nagyobb a probléma. Úgy fogalmazott: minden, amiben az EU 2004 óta változott, rossz irányba változott.

Gulyás Gergely

Fotó: Mirkó István

A miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország csatlakozásakor nem volt szó migránsok kötelező szétosztásáról, és nem volt napirenden az sem, hogy Brüsszel alapvető kulturális vagy identitáskérdésekben vegye át a tagállami kormányok szerepét. Gulyás Gergely szerint ma már az is szélsőségesnek számít az Unióban, ha valaki kimondja:

biológiai nemek léteznek.

A háborús álláspontot külön is bírálta. Szerinte Brüsszel nem azt az irányt követi, amely Európa érdekét szolgálná, mert nem a mielőbbi békét tartja elsődleges célnak. Úgy fogalmazott:

Oroszország „akkor is a szomszédunk marad”, ha a háború véget ér, ezért Európának az érdekei mentén kellene meghatároznia, hogyan kezelje a kapcsolatot Moszkvával.

Gulyás Gergely úgy látja, hogy Európa azzal, hogy kizárja a tárgyalásokat Oroszországgal, valójában átengedi az Egyesült Államoknak és más nagyhatalmaknak a döntést a kontinens jövőjéről. Szerinte ez a politika nélkülözi a józan észt, és közvetlenül Magyarország érdekeit érinti.