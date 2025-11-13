Hírlevél

Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Gyász!

Szörnyű tragédia: két kiváló magyar atlétát gyászol a sportvilág

A 14. havi nyugdíj bevezetésének részleteiről és a nevelőszülők alapdíjának jelentős emeléséről is bejelentést tesz Gulyás Gergely a mai Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztat a magyar kormánydelegáció múlt pénteki, amerikai tárgyalásait követően hozott kormányzati intézkedésekről is. Kövesse élőben az Origón!
Cikkünk folyamatosan frissül

A szerdai kormányülésen született legfontosabb döntéseket ismerteti Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A tájékoztatón várhatóan szó lesz a miniszterelnök és a miniszterek múlt heti, washingtoni tárgyalásait követően született kormánydöntésekről, valamint az új gazdasági és társadalompolitikai intézkedéseiről is. Kövesse élőben az Origón!

 

09:53
November 13, 2025
Jön a 14. havi nyugdíj, részleteket közölt a kormány

A kormány bejelentette, hogy jövő februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését. Az első évben minden nyugdíjas megkapja a rendes havi ellátását, a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj egy heti összegét is. Egy évvel később ez az összeg tovább nő, amíg a teljes havi kifizetés be nem épül a rendszerbe.

