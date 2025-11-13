Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

A kormány bejelentette, hogy jövő februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését. Az első évben minden nyugdíjas megkapja a rendes havi ellátását, a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj egy heti összegét is. Egy évvel később ez az összeg tovább nő, amíg a teljes havi kifizetés be nem épül a rendszerbe.