Gulyás Gergely az Igazság órájában: Az európai menekültpolitika halálra van ítélve – Kövesse nálunk élőben! – videó

Orbán Viktor washingtoni útja és sikeres megállapodása Donald Trump amerikai elnökkel, a Tisza adatszivárgási botránya, valamint a brüsszeli háborús politika is téma lesz a szerdai Igazság órájában, melynek vendége ezúttal Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elsőként arról beszélt, hogy az Európai Bizottság beárazta a migrációs paktumot, és közölte, honnan kéne átvenni illegális bevándorlókat. A miniszter szerint ez rendkívül veszélyes, és

azért nem fogjuk végrehajtani, mert nem lehet áthárítani ránk az ő problémájukat.

– A külső határvédelemért Magyarország eleget tesz, és ha más is így tenne, a migránsok száma nulla lenne. Elfogadhatatlan, hogy ránk hárítanák a felelősséget, és az általuk befogadott migránsokat – hangsúlyozta, hozzátéve,

halálra van ítélve az európai menekültpolitika.

