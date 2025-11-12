Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Tisza

Gulyás Gergely az Igazság órájában: Az európai menekültpolitika halálra van ítélve – Kövesse nálunk élőben! – videó

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergely az Igazság órájában: Az európai menekültpolitika halálra van ítélve –Élő!
Link másolása
Vágólapra másolva!
TiszaIgazság órájábanOrbán ViktorDonald TrumpGulyás GergelyNémeth Balázs

Orbán Viktor washingtoni útja és sikeres megállapodása Donald Trump amerikai elnökkel, a Tisza adatszivárgási botránya, valamint a brüsszeli háborús politika is téma lesz a szerdai Igazság órájában, melynek vendége ezúttal Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elsőként arról beszélt, hogy az Európai Bizottság beárazta a migrációs paktumot, és közölte, honnan kéne átvenni illegális bevándorlókat. A miniszter szerint ez rendkívül veszélyes, és 

azért nem fogjuk végrehajtani, mert nem lehet áthárítani ránk az ő problémájukat.

 – A külső határvédelemért Magyarország eleget tesz, és ha más is így tenne, a migránsok száma nulla lenne. Elfogadhatatlan, hogy ránk hárítanák a felelősséget, és az általuk befogadott migránsokat – hangsúlyozta, hozzátéve, 

halálra van ítélve az európai menekültpolitika.

 

Cikkünk frissül!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!