Gulyás Gergely: Aki lehallgatja a családját, az nem fogja megvédeni a hívei adatait sem

Magyar Péterről tudhatjuk, hogyha adatot rögzít, azt nyilvánosságra hozza. Ezt három gyermeke édesanyja tapasztalta meg először – reagált Gulyás Gergely a Tisza adatkezelési-botrányára. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal folytatta:

Magyar Péter családja után most még 200 ezren szembesültek azzal, hogy a Tisza vezérrel összefogva senki nincs biztonságban.

Aki lehallgatja és feljelenti a feleségét, az miért védené meg hívei – köztük bírák (!!!), újságírók, színészek – kilétét és személyes adatait.”