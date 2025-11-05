Hírlevél

Gulyás Gergely: Aki lehallgatja a családját, az nem fogja megvédeni a hívei adatait sem

1 órája
Családja után most a szimpatizánsai is megtapasztalhatták, Magyar Péterrel összefogva senki sincs biztonságban – jelentette ki Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az, hogy a tiszások adatait ukránok kezelik, nem éppen életbiztosítás.
Magyar Péterről tudhatjuk, hogyha adatot rögzít, azt nyilvánosságra hozza. Ezt három gyermeke édesanyja tapasztalta meg először – reagált Gulyás Gergely a Tisza adatkezelési-botrányára. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal folytatta: 

Magyar Péter családja után most még 200 ezren szembesültek azzal, hogy a Tisza vezérrel összefogva senki nincs biztonságban.

Aki lehallgatja és feljelenti a feleségét, az miért védené meg hívei – köztük bírák (!!!), újságírók, színészek – kilétét és személyes adatait.”

Magyar Péterék egy hónapja tudják, hogy adatbázisuk kiszivárgott, mégsem tettek semmit – mutatott rá a miniszter, kiemelve, 

a Tisza Párt sorozási listáját ráadásul az ukránok kezelik. Az ukrán uniós tagságot támogató, háborúpárti Tisza esetén ez sem életbiztosítás”.

 

