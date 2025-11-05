Gulyás Gergely: aki lehallgatja a családját, az nem fogja megvédeni a hívei adatait sem!

– Magyar Péterről tudhatjuk, hogyha adatot rögzít, azt nyilvánosságra hozza. Ezt három gyermeke édesanyja tapasztalta meg először – reagált Gulyás Gergely a Tisza adatkezelési-botrányára. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal folytatta:

Magyar Péter családja után most még 200 ezren szembesültek azzal, hogy a Tisza vezérrel összefogva senki nincs biztonságban.

– Aki lehallgatja és feljelenti a feleségét, az miért védené meg hívei - köztük bírák (!!!), újságírók, színészek - kilétét és személyes adatait. Magyar Péterék egy hónapja tudják, hogy adatbázisuk kiszivárgott, mégsem tettek semmit – mutatott rá a miniszter, kiemelve,