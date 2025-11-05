Hírlevél

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: aki lehallgatja a családját, az nem fogja megvédeni a hívei adatait sem!

4 perce
Családja után most a szimpatizánsai is megtapasztalhatták, Magyar Péterrel összefogva senki sincs biztonságban – jegyezte meg Gulyás Gergely, aki szerint azzal, hogy a tiszások adatait az ukránok kezelik, nem épp életbiztosítás.
– Magyar Péterről tudhatjuk, hogyha adatot rögzít, azt nyilvánosságra hozza. Ezt három gyermeke édesanyja tapasztalta meg először – reagált Gulyás Gergely a Tisza adatkezelési-botrányára. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal folytatta: 

Magyar Péter családja után most még 200 ezren szembesültek azzal, hogy a Tisza vezérrel összefogva senki nincs biztonságban.

– Aki lehallgatja és feljelenti a feleségét, az miért védené meg hívei - köztük bírák (!!!), újságírók, színészek - kilétét és személyes adatait. Magyar Péterék egy hónapja tudják, hogy adatbázisuk kiszivárgott, mégsem tettek semmit – mutatott rá a miniszter, kiemelve, 

a Tisza Párt sorozási listáját ráadásul az ukránok kezelik. Az ukrán uniós tagságot támogató, háborúpárti Tisza esetén ez sem életbiztosítás.”

 

