Gulyás Gergely: Magyar Pétert foglyul ejtette a baloldal

Gulyás Gergely élesen bírálta a Tisza Párt frissen bemutatott jelöltjeit. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az eljárás és a névsor alapján nem kérdés, hogy a párt alkalmatlan lenne akár egy önkormányzat, nemhogy az ország irányítására.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy több megyében olyan jelöltek kerültek elő, akik korábban az MSZP-hez kötődtek. Példaként Baranya megyét említette, ahol, ha az MSZP állítana listát, nagyjából ugyanezek a nevek szerepelnének. Úgy véli, a „tönkretevő baloldal emberei” jelentek meg új köntösben, köztük szerinte kifejezetten kétes szereplők is.
A jelöltlista nyilvánosságra kerülése után Gulyás Gergely szerint „újabb strigulát lehet húzni” Magyar Péter nem teljesített ígéretei mellé.
Mint mondta, a pártvezető korábban azt állította, hogy minden jelölt tiszta lappal érkezik, ez azonban a mostani névsor alapján nem igaz.
A miniszter szerint kérdéses, hogy „a baloldal ejtette foglyul Magyar Pétert, vagy Magyar Péter a baloldalt”, de szerinte az összefonódás ténye mára egyértelmű. Hozzátette: az is figyelemre méltó, hogy a pártelnök olyan jelölteket választott, akikről maga úgy véli, hogy „a legjobb, ha egy mondatot sem szólhatnak”.
A videót kísérő Facebook-posztban Gulyás Gergely ismét hangsúlyozta:
nem kérdés, hogy Magyar Péter és a baloldal szövetsége létrejött, amit a jelöltek személye is igazol.