Gulyás Gergely: Magyar Pétert foglyul ejtette a baloldal

Gulyás Gergely élesen bírálta a Tisza Párt frissen bemutatott jelöltjeit. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az eljárás és a névsor alapján nem kérdés, hogy a párt alkalmatlan lenne akár egy önkormányzat, nemhogy az ország irányítására.

Gulyás Gergely (j) Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón Budapesten, 2025. október 30-án (Fotó: Mirkó István)

A miniszter úgy fogalmazott, hogy több megyében olyan jelöltek kerültek elő, akik korábban az MSZP-hez kötődtek. Példaként Baranya megyét említette, ahol, ha az MSZP állítana listát, nagyjából ugyanezek a nevek szerepelnének. Úgy véli, a „tönkretevő baloldal emberei” jelentek meg új köntösben, köztük szerinte kifejezetten kétes szereplők is.

A jelöltlista nyilvánosságra kerülése után Gulyás Gergely szerint „újabb strigulát lehet húzni” Magyar Péter nem teljesített ígéretei mellé.

Mint mondta, a pártvezető korábban azt állította, hogy minden jelölt tiszta lappal érkezik, ez azonban a mostani névsor alapján nem igaz.

A miniszter szerint kérdéses, hogy „a baloldal ejtette foglyul Magyar Pétert, vagy Magyar Péter a baloldalt”, de szerinte az összefonódás ténye mára egyértelmű. Hozzátette: az is figyelemre méltó, hogy a pártelnök olyan jelölteket választott, akikről maga úgy véli, hogy „a legjobb, ha egy mondatot sem szólhatnak”.

