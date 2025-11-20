Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Magyar Pétert foglyul ejtette a baloldal

Tegnap, 8:27
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt jelöltjei nem újak, és több megyében gyakorlatilag a baloldal korábbi emberei jelentek meg új pártnév alatt. A miniszter úgy látja, a jelöltek névsora egyértelművé teszi Magyar Péter és a baloldal összefonódását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelyTisza PártMagyar Péter

Gulyás Gergely élesen bírálta a Tisza Párt frissen bemutatott jelöltjeit. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az eljárás és a névsor alapján nem kérdés, hogy a párt alkalmatlan lenne akár egy önkormányzat, nemhogy az ország irányítására.

Kormányinfó, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, GulyásGergely, VitályosEszter, 2025.10.30.
Gulyás Gergely (j) Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón Budapesten, 2025. október 30-án (Fotó: Mirkó István)
Fotó: Mirkó István

A miniszter úgy fogalmazott, hogy több megyében olyan jelöltek kerültek elő, akik korábban az MSZP-hez kötődtek. Példaként Baranya megyét említette, ahol, ha az MSZP állítana listát, nagyjából ugyanezek a nevek szerepelnének. Úgy véli, a „tönkretevő baloldal emberei” jelentek meg új köntösben, köztük szerinte kifejezetten kétes szereplők is.

A jelöltlista nyilvánosságra kerülése után Gulyás Gergely szerint „újabb strigulát lehet húzni” Magyar Péter nem teljesített ígéretei mellé. 

Mint mondta, a pártvezető korábban azt állította, hogy minden jelölt tiszta lappal érkezik, ez azonban a mostani névsor alapján nem igaz.

A miniszter szerint kérdéses, hogy „a baloldal ejtette foglyul Magyar Pétert, vagy Magyar Péter a baloldalt”, de szerinte az összefonódás ténye mára egyértelmű. Hozzátette: az is figyelemre méltó, hogy a pártelnök olyan jelölteket választott, akikről maga úgy véli, hogy „a legjobb, ha egy mondatot sem szólhatnak”. 

A videót kísérő Facebook-posztban Gulyás Gergely ismét hangsúlyozta: 

nem kérdés, hogy Magyar Péter és a baloldal szövetsége létrejött, amit a jelöltek személye is igazol.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!