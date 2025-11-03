Gulyás Gergely: Magyarország nem ideológiai, hanem energiabiztonsági alapon vásárol kőolajat és földgázt

Gulyás Gergely egy a Facebookon közzétett videóban reagált arra a kérdésre, miként érinthetik Magyarországot Donald Trump elnök bejelentett orosz olajipari szankciói, és milyen eredményeket vár a kormány a közelgő Orbán-Trump-találkozótól.

Gulyás Gergely szerint Donald Trump új orosz olajszankciói nem érintik közvetlenül hazánk energiaellátását, a cél pedig az, hogy Magyarország továbbra is mentességet élvezzen az amerikai intézkedések alól. Fotó: Mirkó István

Gulyás Gergely: Magyarország speciális helyzetben van: nincsen tengeri kikötőnk

A miniszter egyértelművé tette, hogy a magyar kormány álláspontja változatlan, mivel az energiaellátás biztonsága nem lehet ideológiai kérdés.

Magyarország kőolajat és földgázt nem ideológiai alapon vásárol”

- fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszter elmondta, hogy az Egyesült Államok új szankciói közvetlenül nem érintik Magyarország energiaellátását, mivel hazánk különleges helyzetben van.

Trump elnök is elismerte, hogy Magyarország speciális helyzetben van: nincsen tengeri kikötőnk, és nincs elegendő saját nyersanyagunk ahhoz, hogy import nélkül biztosítani tudjuk az ország energiaellátását”

- mondta Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának egyik célja az, hogy az amerikai kormányzat továbbra is tekintettel legyen erre a helyzetre, és Magyarország kivételt élvezzen az orosz energiahordozókra vonatkozó esetleges amerikai korlátozások alól.

A miniszter szerint a magyar álláspont világos: az energiaforrásokat nem politikai, hanem gazdasági racionalitás alapján kell megválasztani.

Ha valaki képes olyan biztonságos és hosszú távon kiszámítható energiaellátást garantálni, mint Oroszország több mint három évtizede, és mindezt hasonló áron tudja biztosítani, akkor mi nyitottak vagyunk bárkivel a megállapodásra. Sajnos egyelőre nincs versenyképes ajánlat”

- tette hozzá Gulyás Gergely.