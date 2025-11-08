Gulyás Gergely: Megállapodtunk Paks 2-ről

Paks 2 megépítésével szemben minden kifogás elhárul – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki washingtoni találkozóját követően.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója igen eredményesnek bizonyult, ennek egyik bizonyítéka a Paks 2 beruházás immár teljes szankciómentessége

Fotó: Roberto Schmidt / Getty Images North America

A megállapodás fontos és lényegi része, hogy a paksi beruházást korábban érintő amerikai szankciókat nem egyszerűen felfüggesztik, hanem eltörlik.

Megnyitjuk az utat a nukleáris kiserőművek előtt – ez azt jelenti, hogy Magyarországon is épülnek SMR (kis moduláris reaktorok), amik alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiát termelnek, és legfeljebb 300 MW teljesítménnyel bírnak. Ilyenekből áll majd „Paks 3" is, amelynek létjogosultságáról korábban Lantos Csaba energiaügyi miniszter is beszélt.

Modern technológiát kapunk a használt fűtőanyag tárolására

Fűtőanyagot vásárolunk egy amerikai cégtől.

Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a ránk nézve kedvező döntés kapcsán felidézte, az Egyesült Államok a tavalyi év végén a magyar kormány elleni politikai bosszú részeként szankciós listára tette a Paks II. projektet több orosz bankkal, köztük a Gazprombankkal együtt. Ez utóbbi a Paks 2 Atomerőmű beruházásával összefüggő pénzügyi tranzakciókat végzi. Ezért volt rendkívül fontos, hogy

június végén a Donald Trump vezette amerikai kormányzat feloldotta a békés célú atomenergetikával kapcsolatos pénzügyi szankciókat, beleértve a Paks 2 projektet is.

Ez azt jelentette, hogy az amerikai kormányzat idén decemberig meghosszabbította az orosz bankokkal folytatott, az atomenergetikával kapcsolatos pénzügyi tranzakciók engedélyét.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök 2025. november 7-i washingtoni tárgyalásának eredményeként a Paks 2 Atomerőmű esetében teljes szankciómentességről született megállapodás.

Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalást követő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy

a szankciók alóli mentességet nem meghosszabbítják, hanem az egész szankciót úgy, ahogy van eltörlik.

A Paks 2 Atomerőmű megépítésével szemben semmilyen akadály nem merül fel. A szankciós akadályokat átadtuk a múltnak.