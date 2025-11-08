Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Donald Trump

Gulyás Gergely: Megállapodtunk Paks 2-ről

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megállapodás született a nukleáris együttműködésről. Ez érinti Paks 2-t és a még nem létező Paks 3-at is, hiszen kisméretű nukleáris reaktorok építéséről is szó van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpOrbán ViktorPaks II.Egyesült Államok

Paks 2 megépítésével szemben minden kifogás elhárul – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki washingtoni találkozóját követően.

Paks 2 WASHINGTON, DC - NOVEMBER 07: U.S. President Donald Trump meets with Prime Minister of Hungary Viktor Orban (L) during a bilateral lunch in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Trump and Orban discussed the war in Ukraine, Hungary’s purchase of Russian oil, and European relations. (Photo by Roberto Schmidt/Getty Images)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója igen eredményesnek bizonyult, ennek egyik bizonyítéka a Paks 2 beruházás immár teljes szankciómentessége
Fotó: Roberto Schmidt / Getty Images North America
  • A megállapodás fontos és lényegi része, hogy a paksi beruházást korábban érintő amerikai szankciókat nem egyszerűen felfüggesztik, hanem eltörlik. 
  • Megnyitjuk az utat a nukleáris kiserőművek előtt – ez azt jelenti, hogy Magyarországon is épülnek SMR (kis moduláris reaktorok), amik alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiát termelnek, és legfeljebb 300 MW teljesítménnyel bírnak. Ilyenekből áll majd „Paks 3" is, amelynek létjogosultságáról korábban Lantos Csaba energiaügyi miniszter is beszélt.
  • Modern technológiát kapunk a használt fűtőanyag tárolására
  • Fűtőanyagot vásárolunk egy amerikai cégtől.

 

Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a ránk nézve kedvező döntés kapcsán felidézte, az Egyesült Államok a tavalyi év végén a magyar kormány elleni politikai bosszú részeként szankciós listára tette a Paks II. projektet több orosz bankkal, köztük a Gazprombankkal együtt. Ez utóbbi a Paks 2 Atomerőmű beruházásával összefüggő pénzügyi tranzakciókat végzi. Ezért volt rendkívül fontos, hogy 

június végén a Donald Trump vezette amerikai kormányzat feloldotta a békés célú atomenergetikával kapcsolatos pénzügyi szankciókat, beleértve a Paks 2 projektet is.

Ez azt jelentette, hogy az amerikai kormányzat idén decemberig meghosszabbította az orosz bankokkal folytatott, az atomenergetikával kapcsolatos pénzügyi tranzakciók engedélyét.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök 2025. november 7-i washingtoni tárgyalásának eredményeként a Paks 2 Atomerőmű esetében teljes szankciómentességről született megállapodás.

Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalást követő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy 

a szankciók alóli mentességet nem meghosszabbítják, hanem az egész szankciót úgy, ahogy van eltörlik. 

A Paks 2 Atomerőmű megépítésével szemben semmilyen akadály nem merül fel. A szankciós akadályokat átadtuk a múltnak. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!