Gulyás Gergely: Megerősítjük a gyermekvédelmi rendszer egészét

Gulyás Gergely részletesen beszámolt, hogyan kerültek elosztásra a kormány által gyermekvédelemre szánt források. Azonban nemcsak az idén jutó 17 milliárdos többletforrásról döntöttek, hanem a jövő éviről is.

Tisztálkodási minimum összeget vezetünk be, ehhez társulnak azon intézkedések, mint a gyermekétkeztetés napi összegének emelése, a ruházati költségek és a zsebpénz mintegy megduplázása. Szabadidős és sporttevékenységre külön keretet biztosítunk.

Ingyenessé tesszük a gépjárművezetői engedély megszerzését, ami nem csupán az elméleti, hanem a gyakorlati részt is magában foglalja.

Iskolaőröket fogunk alkalmazni, a korábban már az iskolákban bevezetett rendszert kiterjesztjük. Ez nagymértékben hozzájárul a gyermekek és az dolgozók biztonságához.

Közel 200 új gyámügyi álláshelyet hozunk létre. A gyermekvédelmi gyámok létszámát emeljük, valamint a gyámi pótlékot is.