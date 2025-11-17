Gulyás Gergely: Megerősítjük a gyermekvédelmi rendszer egészét

A múlt heti kormányülésen elosztásra került a gyermekvédelem területére szánt többletforrás – jelentette be közösségi oldalán Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely részletesen beszámolt, hogyan kerültek elosztásra a kormány által gyermekvédelemre szánt források. Azonban nemcsak az idén jutó 17 milliárdos többletforrásról döntöttek, hanem a jövő éviről is.
Gulyás Gergely pontokba foglalta a legfontosabb intézkedéseket
- Tisztálkodási minimum összeget vezetünk be, ehhez társulnak azon intézkedések, mint a gyermekétkeztetés napi összegének emelése, a ruházati költségek és a zsebpénz mintegy megduplázása. Szabadidős és sporttevékenységre külön keretet biztosítunk.
- Ingyenessé tesszük a gépjárművezetői engedély megszerzését, ami nem csupán az elméleti, hanem a gyakorlati részt is magában foglalja.
- Iskolaőröket fogunk alkalmazni, a korábban már az iskolákban bevezetett rendszert kiterjesztjük. Ez nagymértékben hozzájárul a gyermekek és az dolgozók biztonságához.
- Közel 200 új gyámügyi álláshelyet hozunk létre. A gyermekvédelmi gyámok létszámát emeljük, valamint a gyámi pótlékot is.
- Csecsemőotthont is létre fogunk hozni. Egyet már átadtunk, de egy újabb létesítményt hozunk létre valószínűleg egy olyan ingatlan átépítésével, ami már jövő évben el is készülhet.
Ezek az intézkedések együttesen szolgálják azt, hogy aki a gyermekvédelmi rendszerben kell, hogy felnőjön, annak is a teljes életre a lehető legjobb esélye meglegyen”
– zárta beszámolóját a politikus.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!