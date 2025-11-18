A migráció ügye olyan ügy, ahol egyszer sem lehet tévedni. Láthatjuk mindennapi következményeit azon országoknál, ahol ezt a tévedést elkövették. Mindaz, amiről úgy gondoljuk, hogy egy-egy társadalomban a kohéziót megszünteti, az a migráció egyenes következménye. Az elmúlt tíz év ezt bebizonyította – hívta fel a figyelmet a migráció veszélyére Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter kedden.

Gulyás Gergely: A migráció ügye olyan ügy, ahol egyszer sem lehet tévedni

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Gulyás Gergely szerint így nem lesz Magyarország bevándorlóország

Magyarország történelmi távlatban is helyesen döntött, a jó oldalra állt, a magyar érdeket képviselte a migráció kérdésében, írta a miniszter, azonban rámutatott:

ha Brüsszel sikerrel járna abban, hogy a jövő évi választás során „saját ügynökeit ültesse az ország nyakába”, akkor lesz olyan, aki ezen majd változtatni akar és mindenkit be fog fogadni.

Gulyás Gergely posztjában Dávid Dóra kijelentésére utalt, aki a Tisza Párt EP-képviselőjeként úgy fogalmazott: „A hozzáálláson kell változtatni, ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit”.

Gulyás leszögezte: