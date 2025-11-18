Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Gulyás Gergely

Gulyás Gergely tisztázta, mit kell tenni a Tisza- vagy DK-jelöltséghez

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a helyzet úgy alakult, hogy ma az ellenzéki alternatíva Gyurcsány Ferencné az egyik oldalon, vagy egy olyan alakulat a másik oldalon, ami soha nem látott gyűlöletet hozott a magyar politikába. Gulyás Gergely elmondta, mi kell ennek a morális züllésnek a felvállalásához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelyellenzékTisza PártDKjelöltMagyar Péter

Miután a helyzet úgy alakult, hogy ma az ellenzéki alternatíva Gyurcsány Ferencné az egyik oldalon, másik oldalon pedig van egy olyan alakulat, ami részben soha nem látott gyűlöletet hozott a magyar politikába, részben pedig azzal tűnt fel, hogy a párt elnöke a saját feleségét és három gyermekének az édesanyját feljelentette, azt követően, hogy lehallgatta – mondta el Gulyás Gergely keddi Facebook videó-bejegyzésében.

magyarpéter Magyar Péter, Gulyás Gergely: Van egy olyan alakulat a másik oldalon, ami soha nem látott gyűlöletet hozott a magyar politikába
Magyar Péter
Gulyás Gergely: Van egy olyan alakulat a másik oldalon, ami soha nem látott gyűlöletet hozott a magyar politikába
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Gulyás Gergely a morális züllés vállalásáról

A miniszter úgy véli, ennek a morális züllésnek a nyilvános vállalásához szintén valamilyen romlottság kell.

Ahogyan Gulyás Gergely fogalmazott:

„Azt kimerni jelenteni, hogy ahhoz, hogy valaki Tisza-jelöltséget vállaljon, vagy akár DK-s jelöltséget vállaljon, ahhoz igenis alapvető erkölcsi alapelveken kell túllépni, átlépni, azokat semmibe venni.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!