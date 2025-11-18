Gulyás Gergely tisztázta, mit kell tenni a Tisza- vagy DK-jelöltséghez

Miután a helyzet úgy alakult, hogy ma az ellenzéki alternatíva Gyurcsány Ferencné az egyik oldalon, másik oldalon pedig van egy olyan alakulat, ami részben soha nem látott gyűlöletet hozott a magyar politikába, részben pedig azzal tűnt fel, hogy a párt elnöke a saját feleségét és három gyermekének az édesanyját feljelentette, azt követően, hogy lehallgatta – mondta el Gulyás Gergely keddi Facebook videó-bejegyzésében.

Magyar Péter

Gulyás Gergely: Van egy olyan alakulat a másik oldalon, ami soha nem látott gyűlöletet hozott a magyar politikába

Gulyás Gergely a morális züllés vállalásáról

A miniszter úgy véli, ennek a morális züllésnek a nyilvános vállalásához szintén valamilyen romlottság kell.

Ahogyan Gulyás Gergely fogalmazott: