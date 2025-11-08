Hírlevél

Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: A nemzethez tartozás a legerősebb összetartó kötelék

10 perce
Olvasási idő: 10 perc
A nemzethez tartozás a legerősebb összetartó kötelék, és ezt a világ különböző pontjaiból érkező magyar fiatalok is megtapasztalhatják a Rákóczi Szövetség táboraiban – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton, Sátoraljaújhelyen, a Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadón tartott beszédében.
Gulyás GergelyCsányi SándorSátoraljaújhelyHalzl JózsefRákóczi Szövetség

Gulyás Gergely kiemelte, a szövetség egy hatéves folyamat végére érve kibővítette táborát, ahol mostantól több mint ezer fiatal tud egyszerre táborozni. Szerinte a tábor egy adottság, 

egy lélegzetelállító szépségű helyen egy csodálatos mesevilág a világ magyar fiataljainak.”

Hozzátette, mindez azonban csak egy keret, amely azáltal és akkor nyeri el értelmét, ha a szövetség tevékenysége tartalommal tölti meg. Hangsúlyozta, a Rákóczi Szövetség munkája 

a gyakorlatban tükrözi vissza, hogy mit jelent az egységes magyar nemzet alkotmányos deklarációja.”

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Rákóczi Szövetség szervezésében megrendezett Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadón a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban Fotó: MTI / Erdõs József

Mint mondta, a szövetség egykori elnöke, Halzl József nemzeti elkötelezettsége, áldozatkészsége, rendíthetetlen jelleme, nagyszerű szervezőkészsége a szervezet megalapítását követő három évtizedben magyar fiatalok tízezrei számára tette lehetővé a nemzethez tartozás élményének átélését. 

Ismertette, hogy idén 33 országból 19 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség különböző táboraiban.

A Halzl József-díj a miniszter szerint annak a bizonyítéka, hogy az egykori elnök érdemeket szerzett a hazáért. A díjat idén a Rákóczi Szövetség alapítványa Csányi Sándornak, az OTP Bank Nyrt. elnökének ítélte oda – közölte.

Gulyás Gergely elmondta, Csányi Sándor és az OTP a Rákóczi Szövetség évtizedes támogatója, az együttműködés Halzl József megkeresésére vette kezdetét. A cég nemcsak rendszeres adományokkal, hanem szakértelemmel és a bank kapcsolatrendszerével is segítette és segíti ma is a szövetség tevékenységét.

Kiemelte: 

a bank szakemberei rendszeres előadásokat, konzultációt szerveztek határon innen és túl élő magyar diákok részére, emellett az OTP-nek köszönhetően juthattak támogatáshoz nehéz sorsú kárpátaljai fiatalok és székelyföldi családok. Így jött létre a székely és a határon inneni gazdakörök közreműködésével a mezőgazdasági civil szervezetek közötti együttműködés.

A miniszter arra is kitért, hogy a Csányi Alapítvány több ezer hátrányos helyzetű és tehetséges gyermeknek biztosította és biztosítja a felzárkózás és képességeik kibontakoztatásának lehetőségét. Szerinte Csányi Sándor 

a jószívű bankárok szűk, kis létszámú klubjához tartozik.”

Csányi Sándor köszönőbeszédében egyebek mellett arról beszélt, hogy nagy megtiszteltetés díjat kapni egy olyan szervezettől, amely több mint három évtizede dolgozik a magyar nemzet összetartásán. Hangsúlyozta, bár egy szervezet munkájánál központi elem a pénz, de annál még többet számít az aktív jelenlét, munka és időbefektetés.

Kiemelte, személyesen és bankvezetőként is mindig fontosnak tartotta a nemzeti ügyért való cselekvést. Hozzátette, a Rákóczi Szövetség mellett több szervezetet is támogatnak a vállalattal, köztük a Prima Primissima díjjal, amely több mint húsz éve ismeri el a legjobb magyar művészeket, tudósokat és sportolókat.

Az eseményen Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is köszöntőt mondott. Mint mondta, Sátoraljaújhely és környéke arra emlékezteti az embereket, hogy 

amit az ostoba politika egykor szétválasztott, azt a közösség és egy felelős politika a 21. században képes újra összekötni.”

Hozzátette, a nemzetpolitika 

nem a nagy intézmények távoli játszótere, sokkal inkább egy élő, lélegző ökoszisztéma.” 

Szerinte az egy olyan hálózat, amelyben minden szereplő nélkülözhetetlen, a gyerekekkel való foglalkozás pedig a Rákóczi Szövetség első éveitől kezdve egy példamutató szolgálat.

Csáky Csongor beszédében kiemelte, hogy Halzl József 

a magyar nemzetpolitika ikonja, meghatározó gondolkodója, a magyar nemzet ügyének rendíthetetlen, elkötelezett, önzetlen napszámosa volt.”

A néhai elnök mindig a fiatalokat kereste, mert tudta, hogy a jövőt csak velük és általuk lehet befolyásolni – mondta a szövetség jelenlegi elnöke. 

Kiemelte, Halzl József fontosnak tartotta, hogy a magyar fiatalok között minél több kapcsolat szülessen, közösséghez tartozzanak, a magyar nyelvre és kultúrára pedig értékként tudjanak tekinteni. Legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy megerősítse és meggyőzze a külhoni szülőket a magyar iskolaválasztás helyességéről.

A Halzl József-díjat Csányi Sándornak Őry Péter, a Rákóczi Szövetség Alapítványának kuratóriumi elnöke, Vathy Magdolna, Halzl József özvegye és Csáky Csongor adták át.

Az ünnepélyes megemlékezés és díjátadó után Sugár Péter Prima Primissima és Ybl-díjas építészmérnök, egyetemi tanár, Csíki Barna, építészmérnök és Bakos Miklós, a Hunép Zrt. vezérigazgatója bemutatták a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontot kiegészítő új négycsillagos szállodát, a Hotel Princepst.

Csíki Barna ismertette: a húsz méter magas épületben két szárnyban elhelyezve 50 szoba található, köztük négy lakosztállyal. A középső blokkban alakították ki többek között a recepciót, az éttermet és a wellnessrészleget.

A szálloda ünnepélyes átadását szimbolizáló szalagátvágáson mások mellett Gulyás Gergely, Csányi Sándor, Kelemen Hunor és Csáky Csongor is részt vettek.

 

 

