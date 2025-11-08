Gulyás Gergely: A nemzethez tartozás a legerősebb összetartó kötelék

Gulyás Gergely kiemelte, a szövetség egy hatéves folyamat végére érve kibővítette táborát, ahol mostantól több mint ezer fiatal tud egyszerre táborozni. Szerinte a tábor egy adottság,

egy lélegzetelállító szépségű helyen egy csodálatos mesevilág a világ magyar fiataljainak.”

Hozzátette, mindez azonban csak egy keret, amely azáltal és akkor nyeri el értelmét, ha a szövetség tevékenysége tartalommal tölti meg. Hangsúlyozta, a Rákóczi Szövetség munkája

a gyakorlatban tükrözi vissza, hogy mit jelent az egységes magyar nemzet alkotmányos deklarációja.”

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Rákóczi Szövetség szervezésében megrendezett Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadón a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban Fotó: MTI / Erdõs József

Mint mondta, a szövetség egykori elnöke, Halzl József nemzeti elkötelezettsége, áldozatkészsége, rendíthetetlen jelleme, nagyszerű szervezőkészsége a szervezet megalapítását követő három évtizedben magyar fiatalok tízezrei számára tette lehetővé a nemzethez tartozás élményének átélését.

Ismertette, hogy idén 33 országból 19 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség különböző táboraiban.

A Halzl József-díj a miniszter szerint annak a bizonyítéka, hogy az egykori elnök érdemeket szerzett a hazáért. A díjat idén a Rákóczi Szövetség alapítványa Csányi Sándornak, az OTP Bank Nyrt. elnökének ítélte oda – közölte.

Gulyás Gergely elmondta, Csányi Sándor és az OTP a Rákóczi Szövetség évtizedes támogatója, az együttműködés Halzl József megkeresésére vette kezdetét. A cég nemcsak rendszeres adományokkal, hanem szakértelemmel és a bank kapcsolatrendszerével is segítette és segíti ma is a szövetség tevékenységét.

Kiemelte:

a bank szakemberei rendszeres előadásokat, konzultációt szerveztek határon innen és túl élő magyar diákok részére, emellett az OTP-nek köszönhetően juthattak támogatáshoz nehéz sorsú kárpátaljai fiatalok és székelyföldi családok. Így jött létre a székely és a határon inneni gazdakörök közreműködésével a mezőgazdasági civil szervezetek közötti együttműködés.

A miniszter arra is kitért, hogy a Csányi Alapítvány több ezer hátrányos helyzetű és tehetséges gyermeknek biztosította és biztosítja a felzárkózás és képességeik kibontakoztatásának lehetőségét. Szerinte Csányi Sándor

a jószívű bankárok szűk, kis létszámú klubjához tartozik.”

Csányi Sándor köszönőbeszédében egyebek mellett arról beszélt, hogy nagy megtiszteltetés díjat kapni egy olyan szervezettől, amely több mint három évtizede dolgozik a magyar nemzet összetartásán. Hangsúlyozta, bár egy szervezet munkájánál központi elem a pénz, de annál még többet számít az aktív jelenlét, munka és időbefektetés.