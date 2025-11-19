Gulyás Gergely szerint sincs reális esélye Ukrajnának, hogy a csatatéren megnyerje ezt a háborút

Hírlevél

2025. november 19. 20:12
Olvasási idő: 4 perc
Az Európai Bizottság elnöke kereste meg a tagállamok állam és kormányfőit azzal, hogy Ukrajna pénze elfogyott és adjunk még – válaszolt Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy mi volt tegnap a miniszterelnöki „kupaktanácson”.
Gulyás Gergely közösségi oldalán tájékoztatott róla, hogy mi hangzott el a miniszterelnök által összehívott egyeztetésen.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely: Nincs esélye Ukrajnának nyerni. Fotó: Facebook

Ahogyan lapunk is beszámolt róla, Orbán Viktor egy „kupaktanácsnak” nevezett egyeztetést hívott össze, melyben megtárgyalták, hogy milyen válaszokat érdemes adni az Európai Bizottság megkeresésére.

Ursula kuncsorog, Orbán Viktor kupaktanácsot hívott össze

Az Európai Bizottság elnöke kereste meg a tagállamok állam és kormányfőit azzal, hogy Ukrajna pénze elfogyott és adjunk még”

 – közölte Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy Magyarország és Ukrajna érdeke is az, hogy béke legyen, és vége legyen a háborúnak. 

Minden katonai szakértő elmondja, hogy reális esélye nincs Ukrajnának, hogy a csatatéren ezt a háborút megnyerje”

 – hívta fel a figyelmet Gulyás gergely.

Az emberi életek védelme érdekében minél előbb véget kell vetni az öldöklésnek, de ehelyett az Európai Unió pénzgyűjtésbe kezdett, hiszen az Ukrajnának adandó pénze már elfogyott. 

Ráadásul Magyarországtól is pénzt kér, attól függetlenül, hogy hazánk nem nyitott a háború támogatására.

Továbbá elengedhetetlen lenne, hogy az Ukrajnából érkező korrupciós hírek hatására az Európai Bizottság kivizsgálná, hogy az eddig elküldött pénzek hova kerültek.

Arany vécék formájában hasznosultak, vagy pedig valóban az ukrán állam működését segítették”

 – fogalmazza meg kételyeit Gulyás Gergely. 

