Gulyás Gergely

Ez még az őszödi beszéden is túltesz – Gulyás Gergely odacsapott a Tiszának

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Tisza Párt úgy indulna a választáson, hogy közben elrejti a saját programját. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: ennél veszélyesebb hozzáállást a magyar politikában ritkán látni.
Gulyás Gergelyőszödi beszédTarr ZoltánTisza Párttitkolózás

A kormányoldalon úgy látják, a Tisza már túl messzire ment a rejtőzködéssel, ami egy tudatos és a magyar emberekre nagyon veszélyes döntés. Gulyás Gergely kemény szavakkal illette a Tisza Párt stratégiáját: 

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely szerint nem szabad a hatalomba engedni olyan politikusokat, akik titkolóznak a programjukról – a képen Tarr Zoltán (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Az a mondat a magyar politikában még talán Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét is felülmúlja, hogy ezekről a kérdésekről a választásokig ne beszéljünk” 

– mondta, majd hozzátette: aki így gondolkodik a hatalomról, azt nem szabad a közelébe engedni. Ez a fajta titkolózás egyetlen pártnál sem elfogadható, különösen nem egy választás előtt állónál.

Brutális baloldali megszorító csomag: elképesztő összegek a Tisza Párt kiszivárgott dokumentumaiban

„Mintha feltámadt volna az MSZP”

Gulyás szerint ami eddig kiszivárgott – adóemelések, kórházbezárások, iskolabezárások – mind olyan lépések, amelyeket a baloldal korábban már megtett. A miniszter úgy vélekedett, hogy a Tisza jelöltjei között is jól látható, milyen irányba tart a párt. 

Vannak olyan megyék, ahol mintha feltámadt volna az amúgy már alig létező MSZP, elsőnek Baranyára gondolok” 

fogalmazott, és ismét hangsúlyozta: a Tisza Párt lebukott azzal, hogy nem beszél nyíltan saját terveiről. 

