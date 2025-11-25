Ez még az őszödi beszéden is túltesz – Gulyás Gergely odacsapott a Tiszának

A kormányoldalon úgy látják, a Tisza már túl messzire ment a rejtőzködéssel, ami egy tudatos és a magyar emberekre nagyon veszélyes döntés. Gulyás Gergely kemény szavakkal illette a Tisza Párt stratégiáját:

Gulyás Gergely szerint nem szabad a hatalomba engedni olyan politikusokat, akik titkolóznak a programjukról – a képen Tarr Zoltán (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Az a mondat a magyar politikában még talán Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét is felülmúlja, hogy ezekről a kérdésekről a választásokig ne beszéljünk”

– mondta, majd hozzátette: aki így gondolkodik a hatalomról, azt nem szabad a közelébe engedni. Ez a fajta titkolózás egyetlen pártnál sem elfogadható, különösen nem egy választás előtt állónál.