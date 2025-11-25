Ez még az őszödi beszéden is túltesz – Gulyás Gergely odacsapott a Tiszának

A kormányoldalon úgy látják, a Tisza már túl messzire ment a rejtőzködéssel, ami egy tudatos és a magyar emberekre nagyon veszélyes döntés. Gulyás Gergely kemény szavakkal illette a Tisza Párt stratégiáját:
Az a mondat a magyar politikában még talán Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét is felülmúlja, hogy ezekről a kérdésekről a választásokig ne beszéljünk”
– mondta, majd hozzátette: aki így gondolkodik a hatalomról, azt nem szabad a közelébe engedni. Ez a fajta titkolózás egyetlen pártnál sem elfogadható, különösen nem egy választás előtt állónál.
„Mintha feltámadt volna az MSZP”
Gulyás szerint ami eddig kiszivárgott – adóemelések, kórházbezárások, iskolabezárások – mind olyan lépések, amelyeket a baloldal korábban már megtett. A miniszter úgy vélekedett, hogy a Tisza jelöltjei között is jól látható, milyen irányba tart a párt.
Vannak olyan megyék, ahol mintha feltámadt volna az amúgy már alig létező MSZP, elsőnek Baranyára gondolok”
– fogalmazott, és ismét hangsúlyozta: a Tisza Párt lebukott azzal, hogy nem beszél nyíltan saját terveiről.