Gulyás Gergely rendesen helyretette a hisztiző Karácsony Gergelyt

Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott – írja Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely elmondta: a kormány akkor is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, ha Budapest fizetésképtelenné válna.

A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejti: a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket. Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek.

Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni

– fogalmazott a tárcavezető.

Karácsony Gergely nehezményezett

Mint ismert, a kormányinfót követő sajtótájékoztatóján régi módszerhez nyúlva, fenyegetőzésbe és zsarolásba kezdett a főpolgármester. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a Magyar Államkincstár inkasszált 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról. A főpolgármester reagálva a kormányinfón, Budapest megmentésével kapcsolatban elhangzottakra,

jövőhét hétfő 17:00-ra összehívta a Fővárosi Közgyűlés ülését a kelenföldi buszgarázsba.

Karácsony Gergely a helyszínválasztást azzal indokolta, hogy ezzel a képviselők és a kormány is meglátja, milyen hatalmas a tétje a kormány és a főváros közti tárgyalásoknak. Emellett a főpolgármester hatalmas nyomást is helyezett a képviselőkre, azt állítva, rajtuk múlik, hogy a fővárosi munkavállalók januárban is megkapják-e a bérüket.

A főpolgármester a sajtótájékoztatón bejelentette, a hétfői közgyűlés által elfogadott határozatot egy Második Budapest Büszkeség Menet részeként személyesen fogja elvinni a Karmelita Kolostorba.

Gulyás Gergely reakciója

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón a főváros katasztrofális anyagi helyzetével kapcsolatban kiemelte, a kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása iránt, és amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány biztosítja a város működőképességét.

Sajnáljuk, hogy hat év baloldali-liberális városvezetése olyan helyzetet eredményezett, amelyben Budapest főpolgármestere a város fizetésképtelenségéről és csődjéről beszél

– értékelt. Hozzátette: a kormány segíteni szeretne Budapestnek, és tisztán szeretne látni. Azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét ebben az esetben.

Budapest nem lehet működésképtelen, az ország fővárosának működése mindenki számára fontos

– hangsúlyozta a tárcavezető, hozzáfűzve: a kormány szerint pártpolitika felett álló cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége semmilyen körülmények között ne eredményezze a város működőképességének hiányát.