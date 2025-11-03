Gulyás: Se katonát, se pénzt, se fegyvert Ukrajnának

Gulyás Gergely a legújabb bejegyzésében azt írta: Magyarországnak világosan ki kell mondania, hogy nem vesz részt az ukrajnai háború finanszírozásában és katonai támogatásában. A miniszter szerint az ország érdeke egyértelmű, és a kormány álláspontja változatlan.

Gulyás Gergely (j) Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón Budapesten, 2025. oktber 30-án (Fotó: Mirkó István)

Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból! Se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja

– fogalmazott Gulyás. Hozzátette:

Azért indítottunk aláírásgyűjtést, mert Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia.

Brüsszel háborús tervei veszélyt jelentenek, ezért Gulyás arra kéri a választókat, mondjanak nemet ezekre a javaslatokra. „Mondjon NEM-et Ön is a brüsszeli háborús tervekre!” – írta Gulyás.