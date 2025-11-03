Hírlevél

Gulyás Gergely

Gulyás: Se katonát, se pénzt, se fegyvert Ukrajnának

Gulyás Gergely szerint Magyarországnak egyértelműen ki kell maradnia az ukrajnai háborúból. A miniszter szerint se katonát, se pénzt, se fegyvert nem szabad adni, ezért aláírásgyűjtést indítottak a brüsszeli tervekkel szemben.
Gulyás GergelyMiniszterelnökségUkrajna

Gulyás Gergely a legújabb bejegyzésében azt írta: Magyarországnak világosan ki kell mondania, hogy nem vesz részt az ukrajnai háború finanszírozásában és katonai támogatásában. A miniszter szerint az ország érdeke egyértelmű, és a kormány álláspontja változatlan.

Kormányinfó, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, GulyásGergely, VitályosEszter, 2025.10.30.
Gulyás Gergely (j) Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón Budapesten, 2025. oktber 30-án (Fotó: Mirkó István)
Fotó: Mirkó István

Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból! Se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja

– fogalmazott Gulyás. Hozzátette: 

Azért indítottunk aláírásgyűjtést, mert Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia. 

Brüsszel háborús tervei veszélyt jelentenek, ezért Gulyás arra kéri a választókat, mondjanak nemet ezekre a javaslatokra. „Mondjon NEM-et Ön is a brüsszeli háborús tervekre!” – írta Gulyás.

 

