Gulyás Gergely: A Tisza a sorkatonaság visszavezetéséről fantáziál, de a kormány nem támogatja ezt

A csütörtöki kormányinfón szóba került a sorkatonaság kérdése is. Újságíró kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarországon jelenleg világos szabályozás van, és nincs kötelező sorkatonai szolgálat. "És ezen változtatni szolgáló javaslat kormányoldalról mindezidáig nem érkezett" - tette hozzá a miniszter, aki szombaton egy videórészletet is megosztott a témában a közösségi oldalán.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte, hogy Magyarországon nincsen sorkatonaság, és a kormány nem is tervezi bevezetni azt,

Fotó: Mirkó István

Gulyás Gergely: nincs ilyen javaslat

Gulyás ezen a ponton bevágta Ruszin-Szendi Romulusz nagy vihart okozó megszólalását, amiben a sorkatonaság újbóli bevezetésének lehetőségéről beszél.

A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, hanem felfüggesztettük. Tehát óvatosan. De hogyha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.

- jelentette ki meghökkentő módon a Tisza katonai szakpolitikusa.

Erre reflektálva Gulyás Gergely azt mondta, hogy az ellenzékben vannak a kormány álláspontjával ellentétes megszólalások, elsősorban Ruszin-Szendi Romulusz részéről. Majd hozzátette, hogy a kormány továbbra sem tervezi a kötelező sorkatonaság bevezetését.

A téma azért is nagyon aktuális, mert az elmúlt időszakban egyre több európai országban visszaállították a sorkatonaságot. Legutóbb az Európai Unió motorjában, Németországban állapodtak meg arról a kormánypártok, hogy több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság.