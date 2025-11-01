Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin váratlan háborús kérést kapott, az Egyesült Államok a célpont

Sport

Gyászol a világ, szörnyű hírt jelentett be a PL-csapat: meghalt a legendás sztárfocista

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: A Tisza a sorkatonaság visszavezetéséről fantáziál, de a kormány nem támogatja ezt

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ellenzékben vannak olyan hangok, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot vissza kellene állítani, de a kormány nem támogatja ezt - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Gulyás Gergely azt is elárulta, hogy kitartanak az álláspontjuk mellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelyTisza PártkormányinfóRuszin-Szendi Romuluszsorkatonaság

A csütörtöki kormányinfón szóba került a sorkatonaság kérdése is. Újságíró kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarországon jelenleg világos szabályozás van, és nincs kötelező sorkatonai szolgálat. "És ezen változtatni szolgáló javaslat kormányoldalról mindezidáig nem érkezett" - tette hozzá a miniszter, aki szombaton egy videórészletet is megosztott a témában a közösségi oldalán. 

Kormányinfó, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, GulyásGergely, VitályosEszter, 2025.10.30.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte, hogy Magyarországon nincsen sorkatonaság, és a kormány nem is tervezi bevezetni azt,
Fotó: Mirkó István

Gulyás Gergely: nincs ilyen javaslat 

Gulyás ezen a ponton bevágta Ruszin-Szendi Romulusz nagy vihart okozó megszólalását, amiben a sorkatonaság újbóli bevezetésének lehetőségéről beszél. 

A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, hanem felfüggesztettük. Tehát óvatosan. De hogyha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal. 

- jelentette ki meghökkentő módon a Tisza katonai szakpolitikusa.

Erre reflektálva Gulyás Gergely azt mondta, hogy az ellenzékben vannak a kormány álláspontjával ellentétes megszólalások, elsősorban Ruszin-Szendi Romulusz részéről. Majd hozzátette, hogy a kormány továbbra sem tervezi a kötelező sorkatonaság bevezetését. 

A téma azért is nagyon aktuális, mert az elmúlt időszakban egyre több európai országban visszaállították a sorkatonaságot. Legutóbb az Európai Unió motorjában, Németországban állapodtak meg arról a kormánypártok, hogy több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!