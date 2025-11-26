Hírlevél

Gulyás Gergely

Kiderült, hogy Gulyás Gergely szed-e valamit a Kormányinfók előtt

A Miniszterelnökséget vezető miniszter fórumán résztvevő kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy „szed-e valamit” a kormányinfók előtt, és ha igen, akkor mit, mert akkor abból ő is kérne, néha a kopogtatáshoz, meg a standoláshoz, hogy az ember az úri nyugalmát megőrizze.
Gulyás Gergely

Gulyás Gergely fórumán résztvevő kérdezte a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy szed-e valamit a kormányinfók előtt, és ha igen, akkor mit, mert abból ő is kérne, néha a kopogtatáshoz meg a standoláshoz, hogy az ember az úri nyugalmát megőrizze.

Gulyás Gergely (Fotó: Facebook)
Gulyás Gergely (Fotó: Facebook)

A miniszter ezt válaszolta a különös kérdésre:

Azt tudom mondani, hogy nagyon nyugodtan és már-már szeretettel szemlélem az ott szolgálatot teljesítő újságírókat. Úgy gondolom, hogy önmagában egy paradox helyzet, hogy miközben hasonlót nem tudunk az Európai Unióban, tehát nincs még egy olyan kormány, ahol egy miniszter kiáll és gyakorlatilag bárki két órán keresztül kérdezhet, mini interjúkat csinálhat, addig itt Magyarországon ebben a „szörnyű diktatúrában és a sajtószabadság brutális elnyomása mellett” láthatóan ezt az élő adásban egyébként a köztévé által közvetítve meg lehet tenni. Nekem ez elegendő öröm ahhoz, hogy jól érezzem ott magam, és ne olyan érzelmi hozzáállással legyek, mint a tévénézők, köztük akár a saját szüleim is

– mondta Gulyás Gergely a videójában. 

