Gulyás Gergely szerint az EU úgy önt pénzt Ukrajnába, hogy azt se tudja, hova folyik

Gulyás Gergely álláspontja szerint azt sikerült megtudni, hogy Ukrajnába hatalmas pénzeket küldünk, de az is világosan látszik, hogy nem oda mennek ezek a pénzek, ahova eredetileg szánták őket.

Gulyás Gergely jogosan félti a magyarok pénzét (Fotó: Facebook)

Egyre nyilvánvalóbb, hogy ez Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij jól szervezett üzlete, hiszen ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában utalt rá:

Európának – miközben önti a pénzt Ukrajnába – nincs olyan ellenőrzési rendszere, mechanizmusa, amellyel nyomon követhetné, hogy hova kerülnek a pénzek.”

Ez már önmagában is aggasztó, de a kormányfő azt is hozzátette, hogy

úgy látszik, hogy ilyen mechanizmus nincs, sőt nem is akarjuk, hogy legyen”

Erre a tényre világított rá Gulyás Gergely a közösségi oldalán.