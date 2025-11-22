Gulyás Gergely szerint az EU úgy önt pénzt Ukrajnába, hogy azt se tudja, hova folyik

Nem támogatjuk a háború meghosszabbítását, a magyarok pénzét pedig nem küldjük Ukrajnába – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely álláspontja szerint azt sikerült megtudni, hogy Ukrajnába hatalmas pénzeket küldünk, de az is világosan látszik, hogy nem oda mennek ezek a pénzek, ahova eredetileg szánták őket.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy ez Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij jól szervezett üzlete, hiszen ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában utalt rá:
Európának – miközben önti a pénzt Ukrajnába – nincs olyan ellenőrzési rendszere, mechanizmusa, amellyel nyomon követhetné, hogy hova kerülnek a pénzek.”
Ez már önmagában is aggasztó, de a kormányfő azt is hozzátette, hogy
úgy látszik, hogy ilyen mechanizmus nincs, sőt nem is akarjuk, hogy legyen”
Erre a tényre világított rá Gulyás Gergely a közösségi oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!