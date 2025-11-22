Hírlevél

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely szerint az EU úgy önt pénzt Ukrajnába, hogy azt se tudja, hova folyik

17 órája
Olvasási idő: 2 perc
Nem támogatjuk a háború meghosszabbítását, a magyarok pénzét pedig nem küldjük Ukrajnába – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely álláspontja szerint azt sikerült megtudni, hogy Ukrajnába hatalmas pénzeket küldünk, de az is világosan látszik, hogy nem oda mennek ezek a pénzek, ahova eredetileg szánták őket.

Gulyás Gergely jogosan félti a magyarok pénzét
Gulyás Gergely jogosan félti a magyarok pénzét (Fotó: Facebook)

Egyre nyilvánvalóbb, hogy ez Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij jól szervezett üzlete, hiszen ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában utalt rá

Európának – miközben önti a pénzt Ukrajnába – nincs olyan ellenőrzési rendszere, mechanizmusa, amellyel nyomon követhetné, hogy hova kerülnek a pénzek.”

Ez már önmagában is aggasztó, de a kormányfő azt is hozzátette, hogy

úgy látszik, hogy ilyen mechanizmus nincs, sőt nem is akarjuk, hogy legyen”

Erre a tényre világított rá Gulyás Gergely a közösségi oldalán.

 

