Rendkívüli!

Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely szerint nem elég pártatlannak lenni, annak is kell látszani

Az én megítélésem szerint megszegi a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, és a pártatlan ítélkezés tőle nem várható, hiszen egy párt szimpatizánssá vált – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás GergelyTisza PártTiszavilágschiffer andrásadatszivárgás

Gulyás Gergely amiatt szólalt meg, hogy a közelmúltban történt Tisza Párthoz köthető adatszivárgási botrányban kiderült, hogy számos jelenleg is hivatalban lévő bíró is szerepelt a Tiszavilág applikációban, mint pártszimpatizáns.

Bírók adatai is vannak a kiszivárgottak közt. Gulyás Gergely szerint innentől kezdve nem lehetnek pártatlanok.
Bírók adatai is vannak a kiszivárgottak közt. Gulyás Gergely szerint innentől kezdve nem lehetnek pártatlanok.
Fotó: Facebook

Ennek kapcsán beszél Schiffer András ügyvéd is a Közelkép című műsorban.

Számosan vannak bírák, akik nem képesek arra, hogy a politikai konfliktusoktól távolságot tartsanak. Aki erre nem képes, az nem alkalmas bírának. Egy párt applikációjának a letöltése a párttal való kapcsolattartás céljából az politikai tevékenység a hatályos regula szerint is. És én azt gondolom, hogy ezt valaki szabad akaratából tényleg azért, hogy kapcsolatba kerüljön egy párttal, ezt az applikációt letöltötte, az tegye le a hivatalát ”

 – szögezte le Schiffer.

Gulyás Gergely erre reagálva kijelentette, hogy a volt országgyűlési képviselőnek teljesen igaza van.

Ha valaki megnézi, a bírákra vonatkozó jogszabályokat, akkor a bíráknak nemcsak pártatlannak kell lenni, hanem a pártatlanság látszatára is figyelni kell”

 – emelte ki a miniszter.

Ugyanis a bírói elfogultság megállapításánál már az is elég, ha az adott bíró a pártatlanság látszatát megsérti. 

Gulyás Gergely azt is nehezményezte, hogy 

senki sem kíváncsi arra, hogy ezek a sajtóinformációk megfelelnek-e a valóságnak. Ha megfelelnek, akkor az nagyon szomorú képet fest a bírákról, akik pártszimpatizánsok közé tartoznak.”

 

