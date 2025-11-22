Gulyás Gergely szerint nem elég pártatlannak lenni, annak is kell látszani

Gulyás Gergely amiatt szólalt meg, hogy a közelmúltban történt Tisza Párthoz köthető adatszivárgási botrányban kiderült, hogy számos jelenleg is hivatalban lévő bíró is szerepelt a Tiszavilág applikációban, mint pártszimpatizáns.

Bírók adatai is vannak a kiszivárgottak közt. Gulyás Gergely szerint innentől kezdve nem lehetnek pártatlanok.

Fotó: Facebook

Ennek kapcsán beszél Schiffer András ügyvéd is a Közelkép című műsorban.

Számosan vannak bírák, akik nem képesek arra, hogy a politikai konfliktusoktól távolságot tartsanak. Aki erre nem képes, az nem alkalmas bírának. Egy párt applikációjának a letöltése a párttal való kapcsolattartás céljából az politikai tevékenység a hatályos regula szerint is. És én azt gondolom, hogy ezt valaki szabad akaratából tényleg azért, hogy kapcsolatba kerüljön egy párttal, ezt az applikációt letöltötte, az tegye le a hivatalát ”

– szögezte le Schiffer.

Gulyás Gergely erre reagálva kijelentette, hogy a volt országgyűlési képviselőnek teljesen igaza van.

Ha valaki megnézi, a bírákra vonatkozó jogszabályokat, akkor a bíráknak nemcsak pártatlannak kell lenni, hanem a pártatlanság látszatára is figyelni kell”

– emelte ki a miniszter.

Ugyanis a bírói elfogultság megállapításánál már az is elég, ha az adott bíró a pártatlanság látszatát megsérti.

Gulyás Gergely azt is nehezményezte, hogy