Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Ne maradjon le róla!

Felrobbant az internet, Szoboszlai Dominik táskában vitte a kislányát Telkibe – fotó

Gulyás Gergely

„A Tisza Párt nemhogy a kormányzásra, de még a parlamenti létre is alkalmatlan"

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindaz a morális züllés és gyűlölet, amit a Tisza Párt a magyar politikában meghonosított, a választópolgárok nagyon nagy része számára visszatetsző – fűzte hozzá a miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-videójához. Gulyás Gergely a tiszás jelöltállítással kapcsolatban hívta fel a figyelmet fontos dolgokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelykormányzásTisza Pártalkalmatlanparlament

Nemhogy a kormányzásra, de még a parlamenti létre való alkalmatlanságnak is bizonyítéka, hogy egy párt öt hónappal a választások lehetséges legkorábbi időpontja előtt nem képes 106 körzetben jelöltet állítani – mondta el Gulyás Gergely rövid Facebook-videóbejegyzésében.

Kormányinfó, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, GulyásGergely, VitályosEszter, 2025.10.30.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón Budapesten, 2025. oktber 30-án (Fotó: Mirkó István)
Fotó: Mirkó István

Gulyás Gergely: a Tisza Párt honosította meg a morális züllést és gyűlöletet a magyar politikában

A miniszter megállapítja, ez nem véletlen, mert mindaz a morális züllés és gyűlölet, amit a Tisza Párt a magyar politikában meghonosított és képvisel, az a választópolgárok nagyon nagy része számára visszatetsző, továbbá rámutat, ahhoz, hogy valaki személyesen is szerepet vállaljon ebben a program és tervek nélküli hatalom megszerzésére irányuló kísérletben, nehéz tisztességes, normális embereket találni, akik választhatóak is.

A Trump–Orbán-találkozó eredményei önmagukért beszélnek – Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában

„Nem véletlen, hogy Magyar Péter járja a vidéket és különböző embereknek tesz ajánlatot arra, hogy legyenek jelöltek a Tisza színeiben, és az sem véletlen, hogy ezeknek az embereknek a tisztességes része ezt visszautasítja.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!