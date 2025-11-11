„A Tisza Párt nemhogy a kormányzásra, de még a parlamenti létre is alkalmatlan"

Nemhogy a kormányzásra, de még a parlamenti létre való alkalmatlanságnak is bizonyítéka, hogy egy párt öt hónappal a választások lehetséges legkorábbi időpontja előtt nem képes 106 körzetben jelöltet állítani – mondta el Gulyás Gergely rövid Facebook-videóbejegyzésében.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón Budapesten, 2025. oktber 30-án (Fotó: Mirkó István)

Fotó: Mirkó István

Gulyás Gergely: a Tisza Párt honosította meg a morális züllést és gyűlöletet a magyar politikában

A miniszter megállapítja, ez nem véletlen, mert mindaz a morális züllés és gyűlölet, amit a Tisza Párt a magyar politikában meghonosított és képvisel, az a választópolgárok nagyon nagy része számára visszatetsző, továbbá rámutat, ahhoz, hogy valaki személyesen is szerepet vállaljon ebben a program és tervek nélküli hatalom megszerzésére irányuló kísérletben, nehéz tisztességes, normális embereket találni, akik választhatóak is.