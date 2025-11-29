Gulyás Gergely: A Tisza Ukrajnából ered és Brüsszelbe folyik

Gulyás Gergely a Nyíregyházán tartott Háborúellenes Gyűlésen nagy tapsot és nevetést váltott ki, amikor felidézte: „már az iskolában megtanultuk, hogy a Tisza összeköt bennünket Ukrajnával”. Gulyás Gergely szerint ez ma már nemcsak földrajzi igazság, hanem politikai tény.

Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt önként vállalt szerepet játszik Brüsszel háborús és bővítési terveiben (Forrás: YouTube/Orbán Viktor)

Most látjuk, hogy Brüsszelbe folyik”

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tiszáról, utalva arra, hogy a párt ukrán adminisztrátorokkal és ukrán programmal működik. Úgy fogalmazott: akik a Tiszát támogatják, valójában Brüsszel azon törekvését segítik, hogy Ukrajna minél előbb EU-tag legyen. Gulyás szerint ismét bebizonyosodott, hogy a béke melletti kiállás ma egyben szuverenitási kérdés is.