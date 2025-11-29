Gulyás Gergely: A Tisza Ukrajnából ered és Brüsszelbe folyik

Gulyás Gergely a Nyíregyházán tartott Háborúellenes Gyűlésen nagy tapsot és nevetést váltott ki, amikor felidézte: „már az iskolában megtanultuk, hogy a Tisza összeköt bennünket Ukrajnával”. Gulyás Gergely szerint ez ma már nemcsak földrajzi igazság, hanem politikai tény.
Most látjuk, hogy Brüsszelbe folyik”
– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tiszáról, utalva arra, hogy a párt ukrán adminisztrátorokkal és ukrán programmal működik. Úgy fogalmazott: akik a Tiszát támogatják, valójában Brüsszel azon törekvését segítik, hogy Ukrajna minél előbb EU-tag legyen. Gulyás szerint ismét bebizonyosodott, hogy a béke melletti kiállás ma egyben szuverenitási kérdés is.
Ukrajnai érdekek és brüsszeli célok
Ez a programjuk része, megszavazták, támogatják”
– tette hozzá a miniszter, aki szerint a Tisza Párt önként vállalt szerepet játszik Brüsszel háborús és bővítési terveiben. Gulyás hangsúlyozta: Magyarország nem enged abból, hogy saját érdekei szerint döntsön Ukrajna ügyében, és nem támogat olyan politikát, amely kívülről íródott. A gyűlés célja az volt, hogy a béke hangja erősebben szóljon, mint a háborúé – Nyíregyháza pedig egyértelmű üzenetet küldött.