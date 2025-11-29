Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: A Tisza Ukrajnából ered és Brüsszelbe folyik

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Tisza Párt nemcsak névleg kötődik Ukrajnához, hanem politikailag is, hiszen vezetőik és programjuk is ukrán érdekeket szolgál. Gulyás Gergely a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy Brüsszel első számú célja Ukrajna uniós csatlakoztatása – a Tisza Párt pedig ezt támogatja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelyTisza PártHáborúellenes GyűlésUkrajna

Gulyás Gergely a Nyíregyházán tartott Háborúellenes Gyűlésen  nagy tapsot és nevetést váltott ki, amikor felidézte: „már az iskolában megtanultuk, hogy a Tisza összeköt bennünket Ukrajnával”. Gulyás Gergely szerint ez ma már nemcsak földrajzi igazság, hanem politikai tény.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt önként vállalt szerepet játszik Brüsszel háborús és bővítési terveiben (Forrás: YouTube/Orbán Viktor)

Most látjuk, hogy Brüsszelbe folyik” 

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tiszáról, utalva arra, hogy a párt ukrán adminisztrátorokkal és ukrán programmal működik. Úgy fogalmazott: akik a Tiszát támogatják, valójában Brüsszel azon törekvését segítik, hogy Ukrajna minél előbb EU-tag legyen. Gulyás szerint ismét bebizonyosodott, hogy a béke melletti kiállás ma egyben szuverenitási kérdés is.

Ez még az őszödi beszéden is túltesz – Gulyás Gergely odacsapott a Tiszának

Ukrajnai érdekek és brüsszeli célok

Ez a programjuk része, megszavazták, támogatják” 

– tette hozzá a miniszter, aki szerint a Tisza Párt önként vállalt szerepet játszik Brüsszel háborús és bővítési terveiben. Gulyás hangsúlyozta: Magyarország nem enged abból, hogy saját érdekei szerint döntsön Ukrajna ügyében, és nem támogat olyan politikát, amely kívülről íródott. A gyűlés célja az volt, hogy a béke hangja erősebben szóljon, mint a háborúé – Nyíregyháza pedig egyértelmű üzenetet küldött.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!