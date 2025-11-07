Gulyás Gergely: Több mint 100 milliárdos amerikai beruházás jöhet

Gulyás Gergely a washingtoni találkozó kapcsán arról beszélt, hogy a magyar kormány több mint 100 milliárd forintos amerikai beruházásról tárgyal. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a megbeszélések új munkahelyeket hoznak létre, és hosszú távon növelik Magyarország gazdasági függetlenségét.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter

Fotó: Mirkó István

A miniszter kiemelte, hogy az egyeztetések egyik fő témája az energetikai együttműködés.

Lesz hosszabb távú energetikai együttműködés, ami részben Magyarországon termelt energiát eredményez, ez energiabiztonságot és olcsóbb előállítást ígér

– mondta Gulyás Gergely.

A miniszter szerint a találkozón szó lesz arról is, hogy az amerikai fél elfogadja:

vannak olyan országok, amelyek nem tudnak teljesen leválni az orosz olajról.

Gulyás szerint Magyarország célja a béke képviselete, és a mostani tárgyalás jelentős lépés lehet ebben az irányban.

Ez a találkozó Európa egyetlen, a háború kezdete óta a békét képviselő vezetője és az Egyesült Államok egyetlen, háborút nem indító elnöke között jön létre

– fogalmazott, utalva Orbán Viktor és Donald Trump megbeszélésére.

Gulyás Gergely hozzátette: a tárgyalások eredményeként előrelépés várható a béke, az energiabiztonság és a hosszú távú gazdasági együttműködés területén is. „A beruházások nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem a gazdasági növekedéshez is hozzájárulnak” – mondta.