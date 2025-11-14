Gulyás Gergely: Az ukrajnai arany vécék mutatják, hová kerül a nyugati támogatás

Ukrajnában a korrupció rendszerszintű probléma – fogalmazott Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, hogy az ukrán elnök washingtoni delegációjának több tagja ma már börtönben ül korrupciós bűncselekmények miatt.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányonfón, 2025. november 13-án (Fotó: Polyák Attila /Origo)

Arany vécékről és a legrosszabb időket idéző luxusról lehet képeket látni

– fogalmazott Gulyás Gergely. Hozzátette, mindez jól mutatja, hogy a nyugati, uniós és amerikai pénzek egy része hova tűnik el. A miniszter szerint

aki nem volt álszent, az eddig is tudta, hogy Ukrajnában a korrupció súlyos gond

Kiemelte, hogy a brüsszeli vezetés ennek ellenére nem szólalt meg, pedig ha hasonló ügy az Európai Unión belül történne, az súlyos politikai botrányt váltana ki.