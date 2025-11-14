Hírlevél

Rendkívüli

Tudta?

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Az ukrajnai arany vécék mutatják, hová kerül a nyugati támogatás

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az ukrán elnök washingtoni delegációjának több tagja ma már börtönben ül. Gulyás Gergely legújabb videójában az ukrán korrupciós botrányról beszélt.
Gulyás Gergelyarany vécékkorrupcióluxus

Ukrajnában a korrupció rendszerszintű probléma – fogalmazott Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, hogy az ukrán elnök washingtoni delegációjának több tagja ma már börtönben ül korrupciós bűncselekmények miatt.

Kormányinfó, Miniszterelnöki Kabinetiroda, Karmelita Kolostor, MiniszterelnökiKabinetiroda, KarmelitaKolostor, 2025.11.13 Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányonfón, 2025. november 13-án (Fotó: Polyák Attila /Origo)

Arany vécékről és a legrosszabb időket idéző luxusról lehet képeket látni

– fogalmazott Gulyás Gergely. Hozzátette, mindez jól mutatja, hogy a nyugati, uniós és amerikai pénzek egy része hova tűnik el. A miniszter szerint 

aki nem volt álszent, az eddig is tudta, hogy Ukrajnában a korrupció súlyos gond

Kiemelte, hogy a brüsszeli vezetés ennek ellenére nem szólalt meg, pedig ha hasonló ügy az Európai Unión belül történne, az súlyos politikai botrányt váltana ki.

 

