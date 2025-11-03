Gulyás Gergely: Várjuk a lengyeleket a V4 újjáépítéséhez

A visegrádi együttműködés jövőjéről kérdezték Gulyás Gergelyt. A minisztert szerint a V4-et Magyarország továbbra is fontos kormányközi platformnak tekinti. Úgy fogalmazott: a visegrádi együttműködés érdekérvényesítő ereje jelentős, hiszen a négy ország együtt ugyanannyi szavazattal rendelkezik az uniós Tanácsban, mint Franciaország és Németország együtt.

Gulyás Gergely (j) Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón Budapesten, 2025. oktber 30-án (Fotó: Mirkó István)

Fotó: Mirkó István

A miniszter szerint a változást Lengyelország hozta, amióta 2023-ban hivatalba lépett a Tusk-kormány. „Akkor igyekeztek elszámolni a V4-es együttműködést, és ehhez még Csehországban is támogatóra találtak” – mondta. Hozzátette: így Magyarország és Szlovákia maradtak az együttműködés aktív résztvevői.

Gulyás Gergely azt mondta, a kormány hosszú távon továbbra is a V4-ben látja a régió közös érdekképviseletét, különösen olyan kérdésekben, mint a kohéziós politika és a gazdaságfejlesztés.

Lengyel miniszterelnöknek Lengyelország az első, magyar miniszterelnöknek Magyarország az első

– fogalmazott. Szerinte ez a logika közös alap lehet a jövőben is.

A miniszter úgy véli, „négyből hárman már megvagyunk”, és a magyar kormány arra számít, hogy „legkésőbb két év múlva”, de akár hamarabb is, újra olyan lengyel kormány lesz hatalmon, amely visszatér a V4-es együttműködéshez.