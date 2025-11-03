Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
V4

Gulyás Gergely: Várjuk a lengyeleket a V4 újjáépítéséhez

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergely szerint Magyarország továbbra is a visegrádi együttműködés elkötelezettje, és arra számít, hogy Lengyelország két éven belül visszatér a korábbi V4-es együttműködési formához. A miniszter azt mondta, a jelenlegi lengyel kormány szakított a korábbi visegrádi politikával, de Budapest és Pozsony kitart.
Link másolása
Vágólapra másolva!
V4LengyelországMiniszterelnökségMagyarország

A visegrádi együttműködés jövőjéről kérdezték Gulyás Gergelyt. A minisztert szerint a V4-et Magyarország továbbra is fontos kormányközi platformnak tekinti. Úgy fogalmazott: a visegrádi együttműködés érdekérvényesítő ereje jelentős, hiszen a négy ország együtt ugyanannyi szavazattal rendelkezik az uniós Tanácsban, mint Franciaország és Németország együtt.

Kormányinfó, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, GulyásGergely, VitályosEszter, 2025.10.30.
Gulyás Gergely (j) Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón Budapesten, 2025. oktber 30-án (Fotó: Mirkó István)
Fotó: Mirkó István

A miniszter szerint a változást Lengyelország hozta, amióta 2023-ban hivatalba lépett a Tusk-kormány. „Akkor igyekeztek elszámolni a V4-es együttműködést, és ehhez még Csehországban is támogatóra találtak” – mondta. Hozzátette: így Magyarország és Szlovákia maradtak az együttműködés aktív résztvevői.

Gulyás Gergely azt mondta, a kormány hosszú távon továbbra is a V4-ben látja a régió közös érdekképviseletét, különösen olyan kérdésekben, mint a kohéziós politika és a gazdaságfejlesztés.

Lengyel miniszterelnöknek Lengyelország az első, magyar miniszterelnöknek Magyarország az első

– fogalmazott. Szerinte ez a logika közös alap lehet a jövőben is.

A miniszter úgy véli, „négyből hárman már megvagyunk”, és a magyar kormány arra számít, hogy „legkésőbb két év múlva”, de akár hamarabb is, újra olyan lengyel kormány lesz hatalmon, amely visszatér a V4-es együttműködéshez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!