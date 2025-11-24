Gulyás Gergely: Nem kérdés, a Tisza a baloldalt próbálja meg egyesíteni

„A Tisza Párt a baloldalt próbálja meg egyesíteni, hogyha a jelöltek személyét megnézzük, akkor ez nem lehet kérdéses.” A fideszes képviselőjelöltek eközben a parlamentben dolgoznak – jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalára hétfőn feltöltött videóban.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: „Nagyon sok helyen a korábbi MSZP-hez kötődő, vagy a DK-hoz kötődő, vagy az ő színeikben (korábban) pártpolitikai szerepet vállaló jelöltek vannak.”
Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy hol vannak a Fidesz jelöltjei, kifejtette:
A fideszes jelöltek a parlamentben dolgoznak, megválasztott képviselőként.”
Vagyis az erre vonatkozó kritikák értelmetlenek – szögezte le a miniszter.
