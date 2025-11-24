Gulyás Gergely: Nem kérdés, a Tisza a baloldalt próbálja meg egyesíteni

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: „Nagyon sok helyen a korábbi MSZP-hez kötődő, vagy a DK-hoz kötődő, vagy az ő színeikben (korábban) pártpolitikai szerepet vállaló jelöltek vannak.”

Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy hol vannak a Fidesz jelöltjei, kifejtette:

A fideszes jelöltek a parlamentben dolgoznak, megválasztott képviselőként.”

Vagyis az erre vonatkozó kritikák értelmetlenek – szögezte le a miniszter.