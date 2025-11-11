Gyáván menekül most is Magyar Péter embere a vita elől

Szakpolitikai vitának ad teret a Mandiner, vitalehetőséget biztosít Magyar Péter emberének és Takács Péternek arra, hogy ütköztessék a szakpolitikai elképzeléseiket – mondta el az egészségügyi államtitkár Facebook videó-bejegyzésében.
Takács Péter ezeket biztosan megkérdezné Horváth Zsolttól
„Sok kérdést tennék föl Hegedűs Zsoltnak, Magyar Péter emberének, például, hogy hogyan képzelik a szuperkórház programot, melyik kis kórházakat zárnák be, hogy humán erőforrással ellássák a szuperkórházakat,
visszavezetnék-e a vízi díjat, valóban a fizetős egészségügyben hisznek-e, ahogy a szakértőik mondják”
– fogalmaz az államtitkár.
„Ezeket jó lenne tisztázni, az embereknek joga lenne tudni, hogy
mit tervez a Tisza Párt az egészségügyben.
Bíztatom Hegedűs urat, induljon el, ha most elindul, még odaér egy órára a mandinerbe” – mutat rá Takács Péter.
Takács Péter nem húzódozik a vitától, ellentétben Magyar Péter emberével
Korábban írtuk meg, hogy Magyar Péter embere, Hegedűs Zsolt, ahelyett, hogy felvállalna egy élő adásban közvetített szakpolitikai vitát, inkább a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba. Takács Péter egészségügyi államtitkár újabb álhírt cáfolt meg, és vitára hívta a tiszás egészségügyi szakértőt.
Ahogyan akkor az államtitkár fogalmazott Magyar Péternek címezve:
„Miért félted a »valaha volt legrosszabb államtitkártól«? Mondjatok igent legalább egy meghívásra! Jövő héten a Mandinerhez megyek, remélem megjelenik ott Hegedűs úr is! Én várom!”