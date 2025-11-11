Hírlevél

Rendkívüli

Most érkezett: lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Takács Péter

Gyáván menekül most is Magyar Péter embere a vita elől

Sok kérdést tenne föl az államtitkár Hegedűs Zsoltnak, Magyar Péter emberének, például, hogy hogyan képzelik a szuperkórház programot és valóban a fizetős egészségügyben hisznek-e? Takács Péter egészségügyi államtitkár nyilvános vitára invitálta Hegedűs Zsoltot.
Takács PéteregészségügyszakpolitikaiHegedűs ZsoltvitaMagyar Péter

Szakpolitikai vitának ad teret a Mandiner, vitalehetőséget biztosít Magyar Péter emberének és Takács Péternek arra, hogy ütköztessék a szakpolitikai elképzeléseiket – mondta el az egészségügyi államtitkár Facebook videó-bejegyzésében.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, TakácsPéter
Budapest, 2025. április 28. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Észak-budai Szent János Centrumkórház teljes körű felújításáról tartott sajtótájékoztatón a kórház már elkészült Kútvölgyi Tömbje előtt 2025. április 28-án. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

Takács Péter ezeket biztosan megkérdezné Horváth Zsolttól

„Sok kérdést tennék föl Hegedűs Zsoltnak, Magyar Péter emberének, például, hogy hogyan képzelik a szuperkórház programot, melyik kis kórházakat zárnák be, hogy humán erőforrással ellássák a szuperkórházakat,

visszavezetnék-e a vízi díjat, valóban a fizetős egészségügyben hisznek-e, ahogy a szakértőik mondják”

– fogalmaz az államtitkár.

„Ezeket jó lenne tisztázni, az embereknek joga lenne tudni, hogy

mit tervez a Tisza Párt az egészségügyben.

Bíztatom Hegedűs urat, induljon el, ha most elindul, még odaér egy órára a mandinerbe” – mutat rá Takács Péter.

Takács Péter nem húzódozik a vitától, ellentétben Magyar Péter emberével

Korábban írtuk meg, hogy Magyar Péter embere, Hegedűs Zsolt, ahelyett, hogy felvállalna egy élő adásban közvetített szakpolitikai vitát, inkább a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba. Takács Péter egészségügyi államtitkár újabb álhírt cáfolt meg, és vitára hívta a tiszás egészségügyi szakértőt.

A tiszás egészségügyi szakértő a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba – alaposan helyre tették

Ahogyan akkor az államtitkár fogalmazott Magyar Péternek címezve:

„Miért félted a »valaha volt legrosszabb államtitkártól«? Mondjatok igent legalább egy meghívásra! Jövő héten a Mandinerhez megyek, remélem megjelenik ott Hegedűs úr is! Én várom!”

