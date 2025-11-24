Százmilliókat szór ki az ablakon, és a gyerekeken spórol a II. kerületi polgármester

Az Őrsi Gergely vezette II. kerületi önkormányzat idén nem ad mikuláscsomagokat a kerületben tanuló diákoknak, ezzel megszakítva egy évtizedes hagyományt. A Magyar Nemzethez eljutott önkormányzati levél szerint a döntés mögött spórolási szempontok állnak, noha a II. kerület az ország egyik legtehetősebb városrésze.

Mikuláscsomag nélkül maradnak a diákok Őrsi Gergely döntése miatt Fotó: AFP

Spórolásra hivatkoznak – hagyomány szűnt meg

A városvezetés azzal indokolta a döntést, hogy idén takarékoskodnia kell. A diákoknak szánt évtizedes ajándékozási hagyomány megszakítása több szülőt és pedagógust is meglepett, főleg annak fényében, hogy a kerület rendszerint nagy figyelmet fordított az ünnepi programokra.

Közben százmilliók mennek más projektekre

A felháborodást fokozza, hogy az önkormányzat más területeken nem fukarkodik a kiadásokkal. A beszámolók szerint a II. kerület korábban háromszázmillió forinttal támogatta a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat egyik útfelújítását. Emellett a Margit körút revitalizálására is több százmillió forintot költöttek, miközben az üresen álló önkormányzati ingatlanok évek óta jelentős bevételkiesést okoznak. A városvezetés emellett az Átrium színházat is finanszírozza.