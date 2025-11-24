Hírlevél

Százmilliókat szór ki az ablakon, és a gyerekeken spórol a II. kerületi polgármester

Őrsi Gergely döntése miatt a II. kerület idén már nem ad mikuláscsomagot a kerületi diákoknak. Az önkormányzat spórolásra hivatkozik, miközben más projektekre továbbra is százmilliókat költ a városvezetés.
Az Őrsi Gergely vezette II. kerületi önkormányzat idén nem ad mikuláscsomagokat a kerületben tanuló diákoknak, ezzel megszakítva egy évtizedes hagyományt. A Magyar Nemzethez eljutott önkormányzati levél szerint a döntés mögött spórolási szempontok állnak, noha a II. kerület az ország egyik legtehetősebb városrésze.

LappföldMikulásturizmus, Lappföld, Mikulás, turizmus, Santa Claus is pictured at his office in the Santa Park near Rovaniemi, Finnish Lapland, on November 16, 2024. With a month to go until Christmas, Santa Claus is busy preparing, but the warming climate and lack of snow in his Arctic hometown have him worried.By this time of year, the town of Rovaniemi in Finnish Lapland -- marketed by tourism officials since the 1980s as the "real" home of Santa Claus -- should be white and pretty. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP), Mikuláscsomag nélkül maradnak a diákok Őrsi Gergely döntése miatt
Mikuláscsomag nélkül maradnak a diákok Őrsi Gergely döntése miatt Fotó: AFP

Spórolásra hivatkoznak – hagyomány szűnt meg

A városvezetés azzal indokolta a döntést, hogy idén takarékoskodnia kell. A diákoknak szánt évtizedes ajándékozási hagyomány megszakítása több szülőt és pedagógust is meglepett, főleg annak fényében, hogy a kerület rendszerint nagy figyelmet fordított az ünnepi programokra.

Közben százmilliók mennek más projektekre

A felháborodást fokozza, hogy az önkormányzat más területeken nem fukarkodik a kiadásokkal. A beszámolók szerint a II. kerület korábban háromszázmillió forinttal támogatta a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat egyik útfelújítását. Emellett a Margit körút revitalizálására is több százmillió forintot költöttek, miközben az üresen álló önkormányzati ingatlanok évek óta jelentős bevételkiesést okoznak. A városvezetés emellett az Átrium színházat is finanszírozza.

 

