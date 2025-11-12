Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Szalai Piroska a közösségi oldalán reagált az ATV műsorában elhangzottakra, ahol Rónai Egon az Orbán Viktorral történt beszélgetése során tévesen hivatkozott a Központi Statisztikai Hivatal adataira. A miniszterelnöki főtanácsadó cáfolta, hogy a KSH 9,5%-ról 20,9%-ra módosította volna a gyermekszegénységi mutatót, és kiemelte:
Hazánkban 2023-ban a 18 év alatti gyermekek 22,9 százaléka élt szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával, ami az uniós 24,2%-os átlagnál is jobb eredmény.
„2010-ben még 40,4 százalékon álltunk – vagyis 17,5 százalékpontos javulást értünk el, ami Lettország után a második legnagyobb fejlődés az Európai Unióban” – hangsúlyozta Szalai.
„Nem kirívóan rossz, hanem kiváló a magyar javulás”
A KSH soha nem állított olyat, hogy 9,5% lenne a gyermekszegénységi arány. Ilyen alacsony érték egyetlen uniós országban sincs. Több mint 300 ezer gyermek tudott átlépni a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők közül a középosztályba. Ilyet csak a magyar családtámogatási rendszerrel, a nők és édesanyák foglalkoztatásának bővülésével, valamint a reálkeresetek növekedésével lehetett elérni”
– írta a főtanácsadó. Szalai Piroska szerint a helyzet sokkal jobb Magyarországon, mint azt Rónai állította:
Hazánkban kisebb az uniós átlagnál a szegénység kockázata, javulásunk pedig az egyik legnagyobb Európában. Minden más: álhír.”