Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Szalai Piroska a közösségi oldalán reagált az ATV műsorában elhangzottakra, ahol Rónai Egon az Orbán Viktorral történt beszélgetése során tévesen hivatkozott a Központi Statisztikai Hivatal adataira. A miniszterelnöki főtanácsadó cáfolta, hogy a KSH 9,5%-ról 20,9%-ra módosította volna a gyermekszegénységi mutatót, és kiemelte:

Szalai Piroska szerint a gyermekszegénységi mutatók sokkal jobbak, mint azt Rónai Egon állította

Forrás: Pinterest

Hazánkban 2023-ban a 18 év alatti gyermekek 22,9 százaléka élt szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával, ami az uniós 24,2%-os átlagnál is jobb eredmény.

„2010-ben még 40,4 százalékon álltunk – vagyis 17,5 százalékpontos javulást értünk el, ami Lettország után a második legnagyobb fejlődés az Európai Unióban” – hangsúlyozta Szalai.