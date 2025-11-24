Gyopáros Alpár az Igazság Órájában: az Európai Unió alapítói forognak a sírjukban - kövesse nálunk élőben!

Az Európai Unió alapítói forognak a sírjukban – fogalmazott az Igazság Órája vendégeként Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta, az uniót a béke érdekében alapították, sok euróai vezető nem méltó az alapítókhoz.
A svájci béketárgyalásokról úgy vélekedett, hogy két külön sávban zajlanak a tárgyalások, de úgy tűnik, Trump révbe fog érni,
ezzel szemben pedig mintha a liberális európai elit szembemenne.
Ursula von der Leyen leveléről, iletve Orbán Viktor arra adott válaszáról azt mondta, a háborúról elsőként az emberáldozat jut az eszünkbe, az élet értéke pedig a mi értékrendünknek alapeleme.
Különbség a kormány, és a Tisza rendezvénye között
Gazdasági aspektusa is van a háborúnak, ez elszenvedett gazdasági nehézségek után még közös európai hitelt erőltet von der Leyen, ami végzetes. A Fidesz győri háborúellenes gyűléséről úgy vélekedett, transzparens különbség volt a kormány és a Tisza rendezvénye között,
utóbbit az ordenáré viselkedés jellemezte, míg a DPK-gyűlés békés volt és jó hangulatú.
A kormánybiztos arra biztatott mindenkit, hogy menjen el a kormány következő rendezvényére, Nyíregyházára. Gyopáros Alpár a Tisza Párt győri jelöltaspiránsáról, Bóna Szabolcsról szólva azt mondta, helyben tudják, hogy egy erősen baloldali beágyazottságú. Az apja a rendszerváltás előtt TSZ -elnök volt, később pedig parlamenti képviselő.
A rendszerváltás előtt pedig nem lehetett akárki parlamenti képviselő.
Hozzátette, kérdés, hogy a tiszás jelöltek vajon mit gondolnak a migrációról, mert jelen állás szerint elfogadnák a migrációs paktumot, közben arra hivatkoznak, hogy a migrnsok nem akarnak Magyraországra jönni, de ez nem így megy.
A tiszás jelöltek azt képviselik, hogy Európa folytassa a háborút. Ők ezt ajánlják Gyopáros Alpár tájékoztatása szerint.
A baloldali Politico tájékoztatásáról, miszerint vezet a Fidesz-KDNP a Tisza Párttal szemben, azt mondta: az ő mikroklímás tapasztalatai nincsenek összhangban a tiszás mérésekkel. A kormánypártok tábora egyre inkább aktivizálódik, ezt ő is érzi.
Magyar Falu Program
A Magyar Falu Program kapcsán szóba került, hogy egy-két polgármester nem elégedett a program eredményével, de – mint mondta – a települések lakói elégedettek. Szerinte nem lehet azt mondani, hogy a program nem sikeres. Miután a Momentum kritizálta a falusi kisboltok támogatását, Gyopáros Alpár jelezte,
Tompos Márton mindent elkövet, hogy ő és a Momentum bizonyítsanak Magyar Péternek, ezért kritizálnak mindent, miközben előszeretettel ajánlák magukat a Tiszának.
Hangsúlyozta, a falusi kisboltok támogatásánál mindössze 4 százaléknál vannak problémák, jellemzően közmű bekötés miatt, és 10 százaléknál vonták vissza a támogatást, jobbára azért, mert a tulajdonos elhunyt.
Hozzátette, demográfiai fordulat is tapasztalható a támogatási redszernek köszönhetően, hiszen a falusi kisboltok fontos szerepet töltenek be a településeknél.
Cikkünk frissül...