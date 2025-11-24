Gyopáros Alpár az Igazság Órájában: az Európai Unió alapítói forognak a sírjukban - kövesse nálunk élőben!

Az Európai Unió alapítói forognak a sírjukban – fogalmazott az Igazság Órája vendégeként Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta, az uniót a béke érdekében alapították, sok euróai vezető nem méltó az alapítókhoz.

Fotó: képernyőfotó

A svájci béketárgyalásokról úgy vélekedett, hogy két külön sávban zajlanak a tárgyalások, de úgy tűnik, Trump révbe fog érni,

ezzel szemben pedig mintha a liberális európai elit szembemenne.

Ursula von der Leyen leveléről, iletve Orbán Viktor arra adott válaszáról azt mondta, a háborúról elsőként az emberáldozat jut az eszünkbe, az élet értéke pedig a mi értékrendünknek alapeleme.

Különbség a kormány, és a Tisza rendezvénye között

Gazdasági aspektusa is van a háborúnak, ez elszenvedett gazdasági nehézségek után még közös európai hitelt erőltet von der Leyen, ami végzetes. A Fidesz győri háborúellenes gyűléséről úgy vélekedett, transzparens különbség volt a kormány és a Tisza rendezvénye között,

utóbbit az ordenáré viselkedés jellemezte, míg a DPK-gyűlés békés volt és jó hangulatú.

A kormánybiztos arra biztatott mindenkit, hogy menjen el a kormány következő rendezvényére, Nyíregyházára. Gyopáros Alpár a Tisza Párt győri jelöltaspiránsáról, Bóna Szabolcsról szólva azt mondta, helyben tudják, hogy egy erősen baloldali beágyazottságú. Az apja a rendszerváltás előtt TSZ -elnök volt, később pedig parlamenti képviselő.

A rendszerváltás előtt pedig nem lehetett akárki parlamenti képviselő.

Hozzátette, kérdés, hogy a tiszás jelöltek vajon mit gondolnak a migrációról, mert jelen állás szerint elfogadnák a migrációs paktumot, közben arra hivatkoznak, hogy a migrnsok nem akarnak Magyraországra jönni, de ez nem így megy.

A tiszás jelöltek azt képviselik, hogy Európa folytassa a háborút. Ők ezt ajánlják Gyopáros Alpár tájékoztatása szerint.

A baloldali Politico tájékoztatásáról, miszerint vezet a Fidesz-KDNP a Tisza Párttal szemben, azt mondta: az ő mikroklímás tapasztalatai nincsenek összhangban a tiszás mérésekkel. A kormánypártok tábora egyre inkább aktivizálódik, ezt ő is érzi.