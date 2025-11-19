Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Magyar Péter

Elbénázott a Tisza jelöltállítása

2025. november 19. 17:01
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több szürreális és megbotránkoztató videót is közzétett magáról az interneten a Tisza Párt egyik újpalotai képviselőjelöltje – hívta fel a figyelmet a Ripost.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéteraktivistaTisza PárttiszásTisza Párt jelöltjei

Földön fetreng és egy kanállal a szájában egy fél bejglit szorongat, de van olyan is, amikor a tiszás politikus habfürdőzés közben, kezében sörrel látható, miközben az önkényeztetés elméleti és gyakorlati kérdéseiről oktatja követőit.

tisza reketye-trifán zoltán
A habfürdőből a Parlamentbe tart a tiszás Reketye-Trifán Zoltán (Fotó: Facebook)

Reketye-Trifán Zoltán egy fővárosi sörfőzde társalapítója, tulajdonosa és internetes arca. A Ripost úgy tudja, hogy a sörfőzde már tavaly óta Magyar Péter „udvari beszállítója”, a pártvezér kedveli a Reketye sört, és ezt hálálta meg most a jelöltséggel.

A Reketye-Trifán-videók, a megdöbbentő és sokszor ijesztő „performanszok” hónapok óta Magyar Péter népszerűsítését is szolgálják, az aktivisták széles körben terjesztik őket az interneten. A képviselőjelölt komoly internetes múlttal rendelkezik, de ezeket elnézve inkább gondolja az ember félnótás futóbolondnak, mint komolyan vehető politikusnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!