Elbénázott a Tisza jelöltállítása

Földön fetreng és egy kanállal a szájában egy fél bejglit szorongat, de van olyan is, amikor a tiszás politikus habfürdőzés közben, kezében sörrel látható, miközben az önkényeztetés elméleti és gyakorlati kérdéseiről oktatja követőit.

A habfürdőből a Parlamentbe tart a tiszás Reketye-Trifán Zoltán (Fotó: Facebook)

Reketye-Trifán Zoltán egy fővárosi sörfőzde társalapítója, tulajdonosa és internetes arca. A Ripost úgy tudja, hogy a sörfőzde már tavaly óta Magyar Péter „udvari beszállítója”, a pártvezér kedveli a Reketye sört, és ezt hálálta meg most a jelöltséggel.

A Reketye-Trifán-videók, a megdöbbentő és sokszor ijesztő „performanszok” hónapok óta Magyar Péter népszerűsítését is szolgálják, az aktivisták széles körben terjesztik őket az interneten. A képviselőjelölt komoly internetes múlttal rendelkezik, de ezeket elnézve inkább gondolja az ember félnótás futóbolondnak, mint komolyan vehető politikusnak.