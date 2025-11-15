Orbán Viktorral és sztárfellépőkkel indul Győrben az első Háborúellenes Gyűlés

Ma délelőtt 11 órakor Győrben kezdődik az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása lesz. A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendezvény iránt hatalmas az érdeklődés, a szervezők már csütörtökön közölték, hogy telt ház várja a résztvevőket, de az eseményt élőben közvetíti a Hír TV és online is követhető.
A Háborúellenes Gyűlés célja az, hogy erős közösségi élményt adjon a béke mellett kiálló embereknek
A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.
A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök tart beszédet, mellette felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A politikai felszólalásokat zenés és kulturális programok, valamint kerekasztal-beszélgetések kísérik.
A színpadon számos közismert személyiség is megjelenik:
- Rákay Philip producer,
- Szabó Zsófi színésznő és műsorvezető,
- Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
- Békés Márton történész-politológus,
- Nacsa Olivér humorista,
- Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
- Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
- Görbicz Anita, a 233-szoros válogatott kézilabdázó.
Orbán Viktor a DPK országjárását még október 23-i beszédében hirdette meg, hangsúlyozva:
Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak.”
A DPK szervezői szerint az esemény célja, hogy erős közösségi élményt adjon a béke mellett kiálló embereknek. Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár úgy fogalmazott:
Nem elég igazat és jót mondani, azt úgy kell becsomagolni, hogy közösségi élményt adjon. Ez így lesz most szombaton Győrben is.”
A gyűlés egy országos béke-roadshow kezdete: a következő hetekben Nyíregyháza (nov. 29.), Kecskemét (dec. 6.), Mohács (dec. 13.) és Szeged (dec. 20.) lesz a háborúellenes rendezvénysorozat állomása.
A szervezők szerint a győri esemény nemcsak politikai üzenet, hanem lelki és közösségi megerősítés is: a háborúval szemben álló magyarok most egy közös térben mondhatják ki, hogy a legfontosabb érték a béke.
Fekete Dávid, a térség miniszteri biztosa kiemelte:
Nagy megtiszteltetés, hogy Győr adhat otthont az első Háborúellenes Gyűlésnek. Itt mindig is sok békeszerető ember élt, és hiszünk abban, hogy a digitális térben is hallatni kell a hangunkat.”