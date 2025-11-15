Orbán Viktorral és sztárfellépőkkel indul Győrben az első Háborúellenes Gyűlés

Ma délelőtt 11 órakor Győrben kezdődik az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása lesz. A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendezvény iránt hatalmas az érdeklődés, a szervezők már csütörtökön közölték, hogy telt ház várja a résztvevőket, de az eseményt élőben közvetíti a Hír TV és online is követhető.

Szombaton Győr ad otthont az első Háborúellenes Gyűlésnek, amely Orbán Viktor miniszterelnök beszédével és ismert közéleti szereplők fellépésével indul. A már előzetesen telt házas Háborúellenes Gyűlés célja az, hogy országos békemozgalommá formálja a Digitális Polgári Körök kezdeményezését. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán



A Háborúellenes Gyűlés célja az, hogy erős közösségi élményt adjon a béke mellett kiálló embereknek

A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.

A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök tart beszédet, mellette felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A politikai felszólalásokat zenés és kulturális programok, valamint kerekasztal-beszélgetések kísérik.

A színpadon számos közismert személyiség is megjelenik:

Rákay Philip producer,

Szabó Zsófi színésznő és műsorvezető,

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,

Békés Márton történész-politológus,

Nacsa Olivér humorista,

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és

Görbicz Anita, a 233-szoros válogatott kézilabdázó.



Orbán Viktor a DPK országjárását még október 23-i beszédében hirdette meg, hangsúlyozva:

Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak.”

A DPK szervezői szerint az esemény célja, hogy erős közösségi élményt adjon a béke mellett kiálló embereknek. Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár úgy fogalmazott:

Nem elég igazat és jót mondani, azt úgy kell becsomagolni, hogy közösségi élményt adjon. Ez így lesz most szombaton Győrben is.”

A gyűlés egy országos béke-roadshow kezdete: a következő hetekben Nyíregyháza (nov. 29.), Kecskemét (dec. 6.), Mohács (dec. 13.) és Szeged (dec. 20.) lesz a háborúellenes rendezvénysorozat állomása.

A szervezők szerint a győri esemény nemcsak politikai üzenet, hanem lelki és közösségi megerősítés is: a háborúval szemben álló magyarok most egy közös térben mondhatják ki, hogy a legfontosabb érték a béke.

Fekete Dávid, a térség miniszteri biztosa kiemelte: