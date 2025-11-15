Most bárki kérdezhet Orbán Viktortól - mutatjuk, hogyan

Orbán Viktor szombat reggel a közösségi oldalán arról írt, hogy ott lesz a DPK győri Háborúellenes Gyűlésén.

Orbán Viktor miniszterelnök ma Győrben részt vesz a Digitális Polgári Körök első háborúellenes nagygyűlésén, amelyen bárki felteheti a kérdését a kormányfőnek a Facebookon vagy a TikTokon keresztül. A Háborúellenes Gyűlés telt házas rendezvényén a béke üzenete mellett zenés műsorok és közéleti szereplők fellépései várják a résztvevőket. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác



A Háborúellenes Gyűlés célja az, hogy megerősítse a béke üzenetét a magyar társadalomban

Ma Győr, háborúellenes nagygyűlés”

- üzente Orbán Viktor miniszterelnök hozzátéve, hogy a rendezvény résztvevői Facebookon és TikTokon keresztül is kérdezhetnek tőle.

A miniszterelnök ezzel interaktívvá tette a győri eseményt, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjáró sorozatának első állomása.

A háborúellenes nagygyűlés délelőtt 11 órakor kezdődik a győri Olimpiai Sportparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény iránt óriási az érdeklődés, a jegyek már csütörtökön elfogytak.

A rendezvényt a Hír TV élőben közvetíti, de a közösségi médiában is követhető lesz, miközben több portál - köztük lapunk is - helyszíni beszámolókkal és videókkal jelentkezik a rendezvényről.

A gyűlésen Orbán Viktor beszéde lesz a csúcspont. A miniszterelnök mellett felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A politikai felszólalások mellett zenés előadások és kerekasztal-beszélgetések színesítik a programot. A rendezvényen több ismert közéleti személyiség is részt vesz:

Rákay Philip producer,

Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,

Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó,

Békés Márton történész-politológus,

Nacsa Olivér humorista,

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész,

valamint Görbicz Anita, a 233-szoros válogatott kézilabdázó.

A DPK Háborúellenes Gyűlésének a célja, hogy a béke üzenetét megerősítse a magyar társadalomban, és országosan megszólítsa azokat, akik elutasítják a brüsszeli háborús politikát. Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott: