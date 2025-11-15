Most bárki kérdezhet Orbán Viktortól - mutatjuk, hogyan

Orbán Viktor szombat reggel a közösségi oldalán arról írt, hogy ott lesz a DPK győri Háborúellenes Gyűlésén.
A Háborúellenes Gyűlés célja az, hogy megerősítse a béke üzenetét a magyar társadalomban
Ma Győr, háborúellenes nagygyűlés”
- üzente Orbán Viktor miniszterelnök hozzátéve, hogy a rendezvény résztvevői Facebookon és TikTokon keresztül is kérdezhetnek tőle.
A miniszterelnök ezzel interaktívvá tette a győri eseményt, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjáró sorozatának első állomása.
A háborúellenes nagygyűlés délelőtt 11 órakor kezdődik a győri Olimpiai Sportparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény iránt óriási az érdeklődés, a jegyek már csütörtökön elfogytak.
A rendezvényt a Hír TV élőben közvetíti, de a közösségi médiában is követhető lesz, miközben több portál - köztük lapunk is - helyszíni beszámolókkal és videókkal jelentkezik a rendezvényről.
A gyűlésen Orbán Viktor beszéde lesz a csúcspont. A miniszterelnök mellett felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
A politikai felszólalások mellett zenés előadások és kerekasztal-beszélgetések színesítik a programot. A rendezvényen több ismert közéleti személyiség is részt vesz:
- Rákay Philip producer,
- Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
- Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
- Békés Márton történész-politológus,
- Nacsa Olivér humorista,
- Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
- Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész,
- valamint Görbicz Anita, a 233-szoros válogatott kézilabdázó.
A DPK Háborúellenes Gyűlésének a célja, hogy a béke üzenetét megerősítse a magyar társadalomban, és országosan megszólítsa azokat, akik elutasítják a brüsszeli háborús politikát. Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott:
Aki békét akar, velünk tart.”