Aki békét akar, velünk tart! – Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán

A győri Háborúellenes Gyűlés után szombaton Nyíregyházán rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) a következő találkozót. A rendezvény 11 órakor kezdődik, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A gyűlés online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz.

Digitális Polgári Körök találkozója Győrben, a háborúellenes gyűlés

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkalta a szervezőket, hogy

még több helyszínen, közösen álljanak ki Magyarország békéjéért és biztonságáért.

Ezért most az ország különböző pontjain háborúellenes gyűléseket szerveznek, ahol a hazájukért tenni akaró békeszerető polgárok személyesen is kapcsolódhatnak, és együtt mondhatnak nemet a háborúra. Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható.

Háborúellenes Gyűlés: Ez történt Győrben

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődött az első Háborúellenes Gyűlés. Az első állomás Győr volt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett a digitális polgári körök ismert arcai is feltűntek.

Aki békét akar, velünk tart – mindössze ennyit üzent Győrből a Háborúellenes Gyűlésről Orbán Viktor. A kormány ugyanis következetesen a háborúellenes politikát képviseli, a Digitális Polgári Körök győri találkozója pedig pont ebből kifolyólag kapta a Háborúellenes Gyűlés nevet.

Ezt megelőzően Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a nemzeti szuverenitás ügyében nem ismer tréfát, valamint, hogy Magyarország minden körülmények között békepárti marad.

Orbán Viktor szerint az ukrán háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, a béke érdekében pedig mozgósítani kell a világ nagyhatalmait.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a migráció megváltoztatja a nemzetet, és aki beengedi, az sosem lesz tőle boldogabb.

Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány védheti meg hazánkat a háborútól, a migrációtól és a genderideológiától

Egyedül a nemzeti kormány védheti meg Magyarországot az ukrajnai háborútól, az illegális migrációtól és a genderideológiától, az ellenzék beállna a sorba és kiszolgáltatná hazánkat Brüsszelnek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az első Háborúellenes gyűlésen Győrben.