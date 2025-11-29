Aki békét akar, velünk tart! – Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán

A győri Háborúellenes Gyűlés után szombaton Nyíregyházán rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) a következő találkozót. A rendezvény 11 órakor kezdődik, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A gyűlés online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz.
A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkalta a szervezőket, hogy
még több helyszínen, közösen álljanak ki Magyarország békéjéért és biztonságáért.
Ezért most az ország különböző pontjain háborúellenes gyűléseket szerveznek, ahol a hazájukért tenni akaró békeszerető polgárok személyesen is kapcsolódhatnak, és együtt mondhatnak nemet a háborúra. Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható.
Háborúellenes Gyűlés: Ez történt Győrben
Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődött az első Háborúellenes Gyűlés. Az első állomás Győr volt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett a digitális polgári körök ismert arcai is feltűntek.
Aki békét akar, velünk tart – mindössze ennyit üzent Győrből a Háborúellenes Gyűlésről Orbán Viktor. A kormány ugyanis következetesen a háborúellenes politikát képviseli, a Digitális Polgári Körök győri találkozója pedig pont ebből kifolyólag kapta a Háborúellenes Gyűlés nevet.
Ezt megelőzően Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a nemzeti szuverenitás ügyében nem ismer tréfát, valamint, hogy Magyarország minden körülmények között békepárti marad.
Orbán Viktor szerint az ukrán háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, a béke érdekében pedig mozgósítani kell a világ nagyhatalmait.
A kormányfő arról is beszélt, hogy a migráció megváltoztatja a nemzetet, és aki beengedi, az sosem lesz tőle boldogabb.
Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány védheti meg hazánkat a háborútól, a migrációtól és a genderideológiától
Egyedül a nemzeti kormány védheti meg Magyarországot az ukrajnai háborútól, az illegális migrációtól és a genderideológiától, az ellenzék beállna a sorba és kiszolgáltatná hazánkat Brüsszelnek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az első Háborúellenes gyűlésen Győrben.
Ahogyan a miniszter fogalmazott akkor:
„Brüsszel azt akarja, hogy ez még rosszabb legyen, s hogy ez a lassan négy éve tartó háború még tovább tartson és még tovább eszkalálódjon. És nem érdekli őket, hogy emberek ezrei, tízezrei halnak meg a frontvonalon, hogy emberek millióinak kell menekülni. Nem érdekli őket, hogy lassan egy egész ország dől romba. És nem érdekli őket az sem, hogy minden egyes nap, ami eltelik ezzel a háborúval, óriási kockázatot jelent mindannyiunk számára, a harmadik világháború kitörésének kockázatát.”
Háborúellenes Gyűlések országszerte
- Győr – 2025.11.15
- Nyíregyháza – 2025.11.29
- Kecskemét – 2025.12.06
- Mohács – 2025.12.13
- Szeged – 2025.12.20
ezek a helyszínek és az időpontok, ahol Háborúellenes Gyűlést tart a Digitális Polgári Körök hálózata.