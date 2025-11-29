Lélegzetelállító képeken a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés

A két héttel ezelőtti győri rendezvény után szombaton Nyíregyházán folytatódik a Digitális Polgári Körök háborúellenes eseménysorozata, amely iránt óriási az érdeklődés. A 11 órakor induló eseményen Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólal, mellettük pedig Szabó Zsófi és Rákay Philip, illetve művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is színpadra lépnek. A nyíregyházi eseményen is telt ház várható.

A nyíregyházi gyűlés nem az utolsó állomás: a DPK roadshow december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, majd 20-án Szegeden folytatódik, minden városban egyre nagyobb érdeklődést vonzva.