Elképesztő számokat produkált Magyarország eddigi legnagyobb hadgyakorlata

A másfél hónapon át tartó, összhaderőnemi, összkormányzati és NATO-keretek között zajló, megtervezett országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség minden haderőneme részt vett, mintegy 22 ezer hivatásos, szerződéses és tartalékos katona bevonásával – hívta fel a figyelmet a Honvédelmi Minisztérium (HM). Mint írták, az Adaptive Hussars 2025 a honvédség történetének egyik legnagyobb és legösszetettebb hadgyakorlata volt, amely a nemzeti védelmi szervek és a NATO-partnerek szoros együttműködésében valósult meg.

Az Adaptive Hussars hadgyakorlat műveleteiben a logisztikai eredményei is lenyűgözőek (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

A gyakorlat célja az volt, hogy valós, összetett helyzeteket szimulálva mérje fel a magyar haderő reagálási, vezetési és együttműködési képességeit. A műveletekben a Magyar Honvédség minden haderőneme részt vett, a hivatásos, szerződéses és tartalékos állomány közös feladat-végrehajtásával.

A közlemény szerint a katonák a védelmi igazgatás, a közigazgatás és a NATO-partnerek szervezeteivel összehangoltan dolgoztak, ezzel is erősítve az országvédelmi rendszer összhangját.

A gyakorlat logisztikai eredményei is lenyűgözőek: a szállítások összesen 48 467 kilométert tettek ki, meghaladva az Egyenlítő hosszát

– emelték ki.

Elképesztő számokat produkált az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat

A HM beszámolójába kitért arra is, napi 7-15 ezer katona ellátásához összesen 900 ezer adag ételt készítettek. A Lynx gyalogsági harcjárművek átlagosan 185 kilométert tettek meg a gyakorlat idején, a helikopterek pedig több mint 563 órát töltöttek a levegőben, és 112 ezer kilométert repültek.

A Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei a feladatok végrehajtása közben összesen mintegy 20 millió lépést tettek meg 45 kilogrammos felszereléssel, bizonyítva kitartásukat és felkészültségüket.

Az Adaptive Hussars hadgyakorlat műveleteiben a Magyar Honvédség minden haderőneme részt vett (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

A Magyar Honvédség Központi Lő- és Gyakorlóterén több mint 3000 magyar és külföldi NATO-katona hajtott végre közös műveleteket, demonstrálva a szövetségi együttműködés erejét.

A közleményben hangsúlyozták: az Adaptive Hussars 2025 során a Magyar Honvédség katonái bizonyították, hogy nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is képesek hatékonyan védeni a hazát és teljesíteni a szövetségi kötelezettségeket, miközben az új tartalékos rendszer és a hivatásos állomány felkészültsége is megerősítést nyert. „A magyar katonák elszántsága, szakmai tudása és hazaszeretete biztosíték arra, hogy Magyarország biztonsága a jövőben is megbízható kezekben van” – hangsúlyozta a minisztérium.