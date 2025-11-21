Halálos fenyegetéseket kapott az ATV műsorvezetője az Orbán-interjú miatt

„Az, hogy a közösségi médiában a legszélsőségesebb pozitív és negatív reakciók jönnek, mára már a munkánk részévé vált. Itt a mennyiség az, ami kiugró” – mondta Rónai Egon még a múlt héten, a helyzet azonban azóta elfajult. Az ATV közleménye szerint
a műsorvezető-szerkesztő nemcsak a közösségi oldalán, hanem nyilvánosan is kapott halálos fenyegetéseket.
A halálos fenyegetés az interneten is bűncselekmény
A Blikk azt írja, a csatorna munkatársait az szomorította el a legjobban, mikor szembesültek azzal, hogy más lapnál dolgozó kollégák is megfogalmaztak olyan kijelentéseket, melyek
az ATV vezetése szerint kimerítik a bűncselekmény fogalmát.
Bruck András, az Élet és irodalom publicistája például ezt írta a Facebook-oldalán szombaton:
Rónai meg most nyilván fél méterrel a föld felett jár, a pályafutása tetőpontjának tartja, hogy időtlen-idők óta ő lett az első »ellenzéki«, akivel Orbán szóba állt, ahelyett, hogy egy végigmanipulált szakmai élet csúcsára jutva, a felismeréstől gyötörve főbe lőné magát, vagy legalább beadná a felmondását.”
Németh S. Szilárd úgy döntött, jogi lépéseket tesz
„Mindenekelőtt szeretném kijelenteni, hogy nem a szélsőségeseknek készítünk televíziót” – mondta Németh S. Szilárd a Blikknek. A vezérigazgató hozzátette, annak örül, hogy túlnyomó részt lelkes visszajelzéseket kaptak az Orbán-interjúra.
Viszont (…) megvédjük a kollégáinkat azoktól a támadásoktól, amelyeket már nem kötelesek elszenvedni, ezért a Rónai Egont érő halálos fenyegetések miatt feljelentést teszünk”
– szögezte le a vezérigazgató.
Az ATV vezérigazgatója megjegyezte: több olyan folyamatban lévő ügy is van, amelynek során a csatorna valamelyik műsorvezetője „bűncselekmény áldozata lett”, azaz zaklatták a közösségi médiában.