Halálos fenyegetéseket kapott az ATV műsorvezetője az Orbán-interjú miatt

„Az, hogy a közösségi médiában a legszélsőségesebb pozitív és negatív reakciók jönnek, mára már a munkánk részévé vált. Itt a mennyiség az, ami kiugró” – mondta Rónai Egon még a múlt héten, a helyzet azonban azóta elfajult. Az ATV közleménye szerint

a műsorvezető-szerkesztő nemcsak a közösségi oldalán, hanem nyilvánosan is kapott halálos fenyegetéseket.

Orbán Viktor és Rónai Egon azt a nonfiguratív ábrahalmazt mutatja, amelyet a miniszterelnök az ATV Mérlegnek adott interjú közben jegyzett le (kép forrása: Facebook)

A halálos fenyegetés az interneten is bűncselekmény

A Blikk azt írja, a csatorna munkatársait az szomorította el a legjobban, mikor szembesültek azzal, hogy más lapnál dolgozó kollégák is megfogalmaztak olyan kijelentéseket, melyek

az ATV vezetése szerint kimerítik a bűncselekmény fogalmát.

Bruck András, az Élet és irodalom publicistája például ezt írta a Facebook-oldalán szombaton:

Rónai meg most nyilván fél méterrel a föld felett jár, a pályafutása tetőpontjának tartja, hogy időtlen-idők óta ő lett az első »ellenzéki«, akivel Orbán szóba állt, ahelyett, hogy egy végigmanipulált szakmai élet csúcsára jutva, a felismeréstől gyötörve főbe lőné magát, vagy legalább beadná a felmondását.”



Németh S. Szilárd úgy döntött, jogi lépéseket tesz

„Mindenekelőtt szeretném kijelenteni, hogy nem a szélsőségeseknek készítünk televíziót” – mondta Németh S. Szilárd a Blikknek. A vezérigazgató hozzátette, annak örül, hogy túlnyomó részt lelkes visszajelzéseket kaptak az Orbán-interjúra.

Viszont (…) megvédjük a kollégáinkat azoktól a támadásoktól, amelyeket már nem kötelesek elszenvedni, ezért a Rónai Egont érő halálos fenyegetések miatt feljelentést teszünk”

– szögezte le a vezérigazgató.

Az ATV vezérigazgatója megjegyezte: több olyan folyamatban lévő ügy is van, amelynek során a csatorna valamelyik műsorvezetője „bűncselekmény áldozata lett”, azaz zaklatták a közösségi médiában.