Halottak napján elcsendesedünk – így hajtanak fejet politikusaink

A halottak napja nemcsak a veszteségekről, hanem a háláról is szól – arról, hogy megköszönjük mindazok életét, akik előttünk jártak. Politikusaink üzeneteiben közös gondolatként jelent meg az idő múlása és a megőrzött emlék fontossága.

Halottak napja – Navracsics Tibor, köugazgatási és területfejlesztési miniszter