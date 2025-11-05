Hangfelvétel bizonyítja: tesztelés nélkül indították el Magyar Péter pártjának applikációját!

„Elég sok sebből vérzik még a program” – mondta el Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy hangfelvételen, amely a Nyugati Fény birtokába került.

Hangfelvételügyben gyakorlott pártvezető Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A hangfelvétel magáért beszél

A lap megírta, hogy a tiszás informatikus arról is beszél a hangfelvételen, hogy ő nem engedte volna elindítani az applikációt, de szorította őket az idő. Megjegyzi, a Tiszánál hasonlóképpen mennek a dolgok más ügyekben is, arról beszél, hogy a Tisza Szigetek ötletnél is kapkodva cselekedtek. A tiszás a pártelnök, Magyar Péter türelmetlenségével magyarázza a kapkodást.

Ahogyan a lap szerint az informatikus közölte: