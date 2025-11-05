Hírlevél

Rendkívüli

Hangfelvétel bizonyítja: tesztelés nélkül indították el Magyar Péter pártjának applikációját!

A Tisza Párt applikációját nem tesztelték megfelelően – erről egy hangfelvételen a Tisza informatikusa beszél, többek között azt is elmondja, hogy: „Nem minden volt a gyakorlatban megfelelőképpen átgondolva vagy letesztelve. Hát íróasztal mellől próbálták meg kitalálni, és nem minden folyamat volt lemodellezve rendesen." Mutatjuk a hangfelvételt!
„Elég sok sebből vérzik még a program” – mondta el Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy hangfelvételen, amely a Nyugati Fény birtokába került.

Hangfelvételügyben gyakorlott pártvezető Magyar Péter
Hangfelvételügyben gyakorlott pártvezető Magyar Péter
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A hangfelvétel magáért beszél

A lap megírta, hogy a tiszás informatikus arról is beszél a hangfelvételen, hogy ő nem engedte volna elindítani az applikációt, de szorította őket az idő. Megjegyzi, a Tiszánál hasonlóképpen mennek a dolgok más ügyekben is, arról beszél, hogy a Tisza Szigetek ötletnél is kapkodva cselekedtek. A tiszás a pártelnök, Magyar Péter türelmetlenségével magyarázza a kapkodást.

Ahogyan a lap szerint az informatikus közölte:

„Nem minden volt a gyakorlatban megfelelőképpen átgondolva vagy letesztelve. Hát íróasztal mellől próbálták meg kitalálni, és nem minden folyamat volt lemodellezve rendesen.”

 

Exkluzív információk derültek ki a Tisza Párt adatszivárgásáról – ezt önnek is látnia kell!

Korábban lapunk is írt kiszivárgott beszélgetésről, amiben a párt egyik vezető informatikusa, Rosta Bendegúz számol be az adatszivárgási botrány részleteiről, amiből kiderül:

már október 5-én kikerülhetett a Tisza Világ alkalmazásból a kétszázezer tiszás minden ott lévő adata.

