Hankó Balázs: Ezért fontos az ön véleménye Brüsszel háborús tervei ellen

„Hogyan lehet kimaradni a háborúból? Ahogyan kimaradtunk a migrációból. Most is a magyarok kiállására van szükség” – üzente a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán. Hankó Balázs a Fidesz által kezdeményezett online aláírásgyűjtéshez való csatlakozásra is buzdított a brüsszeli háborús tervek ellen.

A kulturális és innovációs miniszter azt írta a Facebook-oldalán: „ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen, és a nemzeti konzultáció”. Mondjuk el hangosan: Magyarország nem akar háborúba menni és a magyarok pénze a magyaroké! – tette hozzá a miniszter.

