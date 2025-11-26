Hankó Balázs: Ezért fontos az ön véleménye Brüsszel háborús tervei ellen

Hírlevél

„Hogyan lehet kimaradni a háborúból? Ahogyan kimaradtunk a migrációból. Most is a magyarok kiállására van szükség” – üzente a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán. Hankó Balázs a Fidesz által kezdeményezett online aláírásgyűjtéshez való csatlakozásra is buzdított a brüsszeli háborús tervek ellen.
A kulturális és innovációs miniszter azt írta a Facebook-oldalán: „ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen, és a nemzeti konzultáció”.

Mondjuk el hangosan: 

Magyarország nem akar háborúba menni és a magyarok pénze a magyaroké!

– tette hozzá a miniszter.

 

