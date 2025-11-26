Hírlevél

Rendkívüli

Hankó Balázs bemutatja, miről szól egy bosszúvágytól vezérelt hazugsággyűjtemény

„Hazudnak, mert ez a lényegük. Erre jöttek létre" – mutat rá Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban mutatja be mi lett az Európa Parlament 34. Magyarországot elítélő vitanap eredménye.

Hankó Balázs: Ursula von der Leyen is hazudik.Fotó: MTI/EPA/EFE/Kai Försterling

Ahogy korábban már Dömötör Csaba EU-s képviselő már látatlanban, még Strasbourgba menet beszámolt a várható végeredményről, Hankó Balázs ezt mutatja be egy 41 oldalas dokumentum formájában.

Dömötör Csaba már úton van az uniós vitára, már megint Magyarország került célkeresztbe

De mi is ez a politikai boszorkányüldözés, ami Magyarországgal szemben van?”

 – teszi fel a jogos kérdést Hankó Balázs.

Magyarország nem mond a migrációra, mert nem mond a gender-propagandára, és békét szeretne. Ez az amire nem vevők az Európai Unióban, és mindent elkövetnek, hogy Magyarországot lejárassák. Már sajnos a látszatra sem adnak.

Figyeljetek már legalább arra oda, hogy a kötelezettségszegési eljárást megszüntették!”

 – hívja fel többek között erre is a figyelmet a miniszter.

Ennyit az egész von der Leyen által vezetett bagázsról, Manfred Weberrel, meg a Tiszásokkal együtt”

 – zárja gondolatait Hankó Balázs.

