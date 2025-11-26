Hankó Balázs bemutatja, miről szól egy bosszúvágytól vezérelt hazugsággyűjtemény

Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban mutatja be mi lett az Európa Parlament 34. Magyarországot elítélő vitanap eredménye.
Ahogy korábban már Dömötör Csaba EU-s képviselő már látatlanban, még Strasbourgba menet beszámolt a várható végeredményről, Hankó Balázs ezt mutatja be egy 41 oldalas dokumentum formájában.
De mi is ez a politikai boszorkányüldözés, ami Magyarországgal szemben van?”
– teszi fel a jogos kérdést Hankó Balázs.
Magyarország nem mond a migrációra, mert nem mond a gender-propagandára, és békét szeretne. Ez az amire nem vevők az Európai Unióban, és mindent elkövetnek, hogy Magyarországot lejárassák. Már sajnos a látszatra sem adnak.
Figyeljetek már legalább arra oda, hogy a kötelezettségszegési eljárást megszüntették!”
– hívja fel többek között erre is a figyelmet a miniszter.
Ennyit az egész von der Leyen által vezetett bagázsról, Manfred Weberrel, meg a Tiszásokkal együtt”
– zárja gondolatait Hankó Balázs.