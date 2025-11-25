Hírlevél

Erasmus

Hankó Balázs: Brüsszellel szemben kellene jogállamisági eljárást indítani

22 perce
Az Európai Bizottság politikai bosszúból zárta ki a magyar diákokat az Erasmus- és Horizon-programokból – mondta a kulturális és innovációs tárca vezetője. Hankó Balázs úgy véli: ha bárkivel szemben indokolt lenne jogállamisági eljárás, az éppen Brüsszel.
ErasmusHorizontakadémiai szabadságHankó BalázsEurópai Bizottság

Hankó Balázs kemény hangon bírálta az Európai Bizottságot a strasbourgi Európa Tanács akadémiai szabadságról szóló konferenciája után:

Hankó Balázs
Hankó Balázs szerint botrányos, amit Brüsszel művel az akadémiai élettel (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Brüsszel politikai indíttatásból, a magyar szövetségeseivel, mint a Tisza Párt, meg a DK, valamint azokkal a besúgókkal, akik még a kommunizmus idejéből maradtak itt, politikai bosszút áll az egyetemistákkal és kutatókkal szemben.” 

A tárcavezető szerint a Bizottság sem jogi alapot, sem hatásvizsgálatot nem tud felmutatni a döntéseihez, miközben 240 ezer diák és kutató szenvedi el a következményeket.

Itt van a legújabb brüsszeli agymenés

„Az autonómiát Brüsszel bitorolja”

A miniszter hangsúlyozta, hogy az egyetemi modellváltás legitim volt, hiszen a szenátusi tagok 87 százaléka támogatta, mégis a Bizottság „besúgókra és pártszövetségesekre” hallgatva vonta kétségbe az egyetemek döntéseit. Arra is rámutatott: 

Több európai példa is bizonyítja, hogy Magyarországon jóval kisebb a politikai befolyás, mint Ausztriában vagy Svédországban, ahol a kormány közvetlenül jelöl vagy nevez ki vezetőket. 

Szerinte az akadémiai autonómiát rangsoroló index magyar adatainak hiánya is azt mutatja, hogy „hazugság és politikai motiváció” áll a Brüsszelből érkező bírálatok mögött. A miniszter azt kérte az Európa Tanácsban, hogy szólítsák fel az Európai Bizottságot: adja vissza az Erasmus- és a Horizont-programot a magyar hallgatóknak és kutatóknak, mert „Brüsszel tiporja leginkább az akadémiai szabadságot”, és Magyarországnak kötelessége megvédeni őket.

