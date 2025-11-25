Hankó Balázs: Brüsszellel szemben kellene jogállamisági eljárást indítani

„Az autonómiát Brüsszel bitorolja”

A miniszter hangsúlyozta, hogy az egyetemi modellváltás legitim volt, hiszen a szenátusi tagok 87 százaléka támogatta, mégis a Bizottság „besúgókra és pártszövetségesekre” hallgatva vonta kétségbe az egyetemek döntéseit. Arra is rámutatott:

Több európai példa is bizonyítja, hogy Magyarországon jóval kisebb a politikai befolyás, mint Ausztriában vagy Svédországban, ahol a kormány közvetlenül jelöl vagy nevez ki vezetőket.

Szerinte az akadémiai autonómiát rangsoroló index magyar adatainak hiánya is azt mutatja, hogy „hazugság és politikai motiváció” áll a Brüsszelből érkező bírálatok mögött. A miniszter azt kérte az Európa Tanácsban, hogy szólítsák fel az Európai Bizottságot: adja vissza az Erasmus- és a Horizont-programot a magyar hallgatóknak és kutatóknak, mert „Brüsszel tiporja leginkább az akadémiai szabadságot”, és Magyarországnak kötelessége megvédeni őket.