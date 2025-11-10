Hankó Balázs: Brüsszel kizár, de Washington befogad

A békepárti és patrióta kormányoknak közösen kell dolgozniuk a mielőbbi békéért – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az M1 reggeli műsorában. Szerinte a washingtoni látogatáson világossá vált: Donald Trump számára Orbán Viktor az európai békepolitika kulcsszereplője.

Hankó Balázs elmondta, a washingtoni tárgyalások során történelmi együttműködés jött létre a magyar és amerikai kormány között a felsőoktatás és kutatás terén.

Forrás: Facebook/Hankó Balázs

A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük”

– mondta, hozzátéve, hogy a két nemzetet a család, az identitás és a normalitás védelme köti össze.