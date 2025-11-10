Hírlevél

Hankó Balázs

Hankó Balázs: Brüsszel kizár, de Washington befogad

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
A békepárti és patrióta kormányoknak össze kell fogniuk – hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter az M1-nek adott interjúban. Hankó Balázs szerint Magyarország ma minta az Egyesült Államok számára a családpolitika, a kutatás és a béke terén.
Hankó Balázs

A békepárti és patrióta kormányoknak közösen kell dolgozniuk a mielőbbi békéért – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az M1 reggeli műsorában. Szerinte a washingtoni látogatáson világossá vált: Donald Trump számára Orbán Viktor az európai békepolitika kulcsszereplője. 

Hankó Balázs elmondta, a washingtoni tárgyalások során történelmi együttműködés jött létre a magyar és amerikai kormány között a felsőoktatás és kutatás terén.
Forrás: Facebook/Hankó Balázs

A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük” 

– mondta, hozzátéve, hogy a két nemzetet a család, az identitás és a normalitás védelme köti össze.

Hankó Balázs szavain teljesen megdöbbent az amerikai konzervatív vezető

Magyarország a béke és a családok oldalán áll

A miniszter szerint Brüsszel politikája a normalitással szemben áll, társadalomcserét akar végrehajtani, miközben Magyarország és az Egyesült Államok közösen védi a teremtett rend szerinti családmodellt. Hankó kiemelte: a Trump-adminisztráció egyik első intézkedése volt, hogy visszalépett a Genfi Konszenzus Nyilatkozatba, amelyet még Magyarország kezdeményezett.

A társadalom alapegysége a teremtett világrend szerinti család” 

– hangsúlyozta a miniszter.

Hankó Balázs is sikeres tárgyalást zárt Washingtonban
Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Tudományos áttörések és új szövetségek Amerikában

Hankó elmondta, a washingtoni tárgyalások során történelmi együttműködés jött létre a magyar és amerikai kormány között a felsőoktatás és kutatás terén. A HUN-REN a világ vezető egyetemével, a MIT-tel kötött megállapodást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pedig közös mesterséges intelligencia-kutatásba kezd amerikai partnereivel. 

Brüsszel kizár, de Washington befogad. Kiválóan haladunk előre, versenyképesek és jövőképesek vagyunk” 

– szögezte le Hankó Balázs.

