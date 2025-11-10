Hankó Balázs: Brüsszel kizár, de Washington befogad

A békepárti és patrióta kormányoknak közösen kell dolgozniuk a mielőbbi békéért – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az M1 reggeli műsorában. Szerinte a washingtoni látogatáson világossá vált: Donald Trump számára Orbán Viktor az európai békepolitika kulcsszereplője.
A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük”
– mondta, hozzátéve, hogy a két nemzetet a család, az identitás és a normalitás védelme köti össze.
Magyarország a béke és a családok oldalán áll
A miniszter szerint Brüsszel politikája a normalitással szemben áll, társadalomcserét akar végrehajtani, miközben Magyarország és az Egyesült Államok közösen védi a teremtett rend szerinti családmodellt. Hankó kiemelte: a Trump-adminisztráció egyik első intézkedése volt, hogy visszalépett a Genfi Konszenzus Nyilatkozatba, amelyet még Magyarország kezdeményezett.
A társadalom alapegysége a teremtett világrend szerinti család”
– hangsúlyozta a miniszter.
Tudományos áttörések és új szövetségek Amerikában
Hankó elmondta, a washingtoni tárgyalások során történelmi együttműködés jött létre a magyar és amerikai kormány között a felsőoktatás és kutatás terén. A HUN-REN a világ vezető egyetemével, a MIT-tel kötött megállapodást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pedig közös mesterséges intelligencia-kutatásba kezd amerikai partnereivel.
Brüsszel kizár, de Washington befogad. Kiválóan haladunk előre, versenyképesek és jövőképesek vagyunk”
– szögezte le Hankó Balázs.