Brüsszel nekimegy a magyar egyetemeknek – Hankó Balázs visszavág

Brüsszel új oktatási tervet erőltetne át

A Bizottság most egy új, Európai Oktatási Térségre vonatkozó stratégiát akar elfogadtatni, amely szerint növelni kell a mobilitási számokat, és évente 350 ezer főre emelni az EU-n kívüli országból érkező hallgatók számát. Hankó szerint ez nettó képmutatás: hogyan akar Brüsszel mobilitást növelni, miközben a magyarokat épp ő maga zárja ki jogtalanul az Erasmusból?

Ők akarják elvenni az egyetemeinket

– vélekedett a miniszter, aki szerint a kormány minden kifogást átbeszélt, a kuratóriumi szabályokat is módosította, de hiába – a Bizottság egyszerűen nem akar megállapodni.

Állóháborúvá vált a vita

Miközben az osztrák, svéd vagy belga modellekben senkit nem zavar a kormányzati delegálás vagy irányítás, Brüsszel hirtelen „aggódni” kezdett Magyarország esetében. A miniszter szerint ez nem szakmai, hanem politikai támadás: a Bizottság NGO-k kezébe adná a kuratóriumi delegálást, kizárná az egyetemi vezetőket, és rátenné a kezét a magyar felsőoktatásra. A kormány ezért az Európai Bírósághoz fordult – nem adják fel az egyetemek feletti önrendelkezést.

8115 fiatal élt a Pannónia Programmal eddig, és Hankó Balázs szerint ez csak a kezdet (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Magyar válasz: Pannónia Program és határozott kiállás

A Pannónia Program már most több hallgatónak adott lehetőséget, mint az Erasmus valaha egy év alatt a modellváltó egyetemeken – teljes kreditelismeréssel és magasabb ösztöndíjjal. 8115 fiatal élt vele eddig, és a kormány szerint ez csak a kezdet.

Amíg a magyar hallgatók jogtalanul ki vannak zárva az Erasmusból, Magyarország nem támogatja az új brüsszeli oktatási stratégiát. Hankó Balázs jövő csütörtökre „nagy csatát” ígér: a magyar álláspont világos, és ebben nincs alku.