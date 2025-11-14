Hankó Balázs: A csok pluszt a jövőben a 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik

Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésen azt mondta, ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést. Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál az szja-mentesség révén havonta átlagosan 109 ezer forint marad több, és a családi adókedvezmény júliusi, első ötven százalékos és a következő, januári ötven százalékos emelésével együtt 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a családügyi kerekasztal ülésen (Fotó: Facebook)

A tárcavezető beszélt arról is, hogy mindeközben folyik a háborús készülődés, gyűjtik a pénzt a (orosz-ukrán) háború finanszírozására,

ezt egyszerűen csak Tisza-adónak tudjuk hívni. Ez az egygyerekes családoknál 166 ezer forintot, a kétgyerekeseknél 226 ezer forintot, a háromgyerekeseknél 344 ezer forintot jelentene.

Egyértelmű a képlet: migrációs paktum versus szja-mentesség, családtámogatás versus családiadókedvezmény-elvonás és még a Tisza-adó is – fogalmazott. A kormány egyértelműen a családok mellett és a béke pártján áll – emelte ki, hozzátéve, hogy

az elmúlt évek családtámogatásának köszönhetően az Európai Unióban (EU) a termékenységi arányszám Magyarországon emelkedett legjobban. Az EU-ban pedig úgy tudunk harmadik helyen lenni a termékenységi arányszámban, hogy míg az uniós átlag 25 százaléka migrációs születésű, ahol az édesanya migrációs hátterű, addig Magyarországon ez nulla.

Kiemelte, hogy a családtámogatásoknak köszönhetően fordulóponthoz érkezett Magyarország, a babaváró, a csok plusz támogatások igénylése emelkedik, nő a házasságkötések száma, és ez a gyermekvállalásra is pozitív hatással van, trendforduló lesz. Hankó Balázs azt mondta, az elmúlt napok döntései és nemzetközi tárgyalásai is egyértelműen jelzik, hogy mi, magyarok a teremtett világ rendje szerinti családokat védjük, és családjainkért harcolunk. Szükségszerűen harcolunk Brüsszellel szemben, hiszen ott a családokkal szemben a gyorsított társadalomcserét, a migrációt támogatják, és – szavai szerint – harcolnak mindazok ellen is, akik Brüsszel Magyarországra küldött képviselői, ez a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció.