Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok – írta Hankó Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter

Fotó: MTI/Soós Lajos

A kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette:

Mind a HVG, mind a Telex hosszasan foglalkozott az eheti „Erasmus” vétó kérdéskörével, amely cikkekben csökkentenék az ügy jelentőségét és egyben teljes mellszélességgel mondják azt, hogy „Brüsszelnek igaza van, és az Orbán-kormány nem csinálta meg amit kell ahhoz, hogy megoldódjon az egyetemisták helyzete”.

Pedig a tények makacs dolgok, lássuk hát mindezeket, röviden egyértelműen mert az a terjedelem amivel a cikkek magyarázzák a Bizottság bizonyítványát már önmagukban olyanok mintha brüsszeli bikkfanyelvű fogalmazványokat kellene olvasni.

1. Resolution (állásfoglalás) olyan dokumentum amihez egyhangúság kell akkor köteles a Bizottság végrehajtani az abban foglaltakat. Azaz a 23 százalékos mobilitásban résztvevők arányát számonkérni az országokon és egyetemeken, és lenyomni az évi 350 ezer erasmusos afrikai vagy más Európán kívüli hallgató mobilitását, leplezett migrációként. Tudjuk jól ezt követően már a kvóták is megjelenek, vagy ha arra nemet mond egy ország érkezik a büntetés.

2. Ehhez képest amikor megtudták, hogy vétóra készülünk egy éjszaka alatt átforgatták a dokumentumot jelentéssé amihez nem kell egyhangúság. Tehát győztünk. Kis csatát ugyan de nem nyomtuk rá ezen terheket az egyetemekre és országunkra. De a gyáva megfutamodásuk azt jelenti, hogy csatát nyertünk.

3. A dokumentum sajnos nem szólította fel a Bizottságot arra, hogy az Erasmust adja vissza a magyar egyetemistáknak, ehelyett a Tanácsban helyet foglalók lesütött szemmel néztek. Reméljük a 6 hős magyar egyetem sikerét a szándékoltan elhúzódó perben.

4. És ami még egy kis érdekesség: külön külön felhívták a tagállamokat hogy ne szólaljanak fel, mindössze 3 tagállamot hagytak (köztük a távozó cseh minisztert aki már minden mindegy alapon volt csak ott). Így valóban nem volt vita, na de ez milyen demokrácia már?

– részletezte Hankó Balázs, majd hozzátette:

Az Erasmus rendelet kapcsán bármennyire is próbálják jelentékteleníteni, igenis siker, hogy megmaradnak a tagállami hatáskörök, amelyek eddig is garanciáját jelentették a program működőképességét. Itt az ellenállás szervezés élén voltunk! És csak tájékoztatásul jelzem, hogy az hogy két programot összeolvasztanak az nem forrásbővülés, hiszen csak a kalap közös, ettől ne ájuljunk el annyira mert aki ismeri a programot tudja, hogy gyakorlatilag nincs növekedés.

De a leggyomorforgatóbb az a rész amelyben fejtegetik hogy végül is benne vannak de mégsem a magyar egyetemek, de a hibás a kormány. Majd hibaként azt hozzák fel legelőször, hogy addig nem léptetjük hatályba az ügyet rendező jogszabályt, amîg vissza nem vonják a blokkolást. Akkor a jól tájékozott újságíróknak jelzem, 2022 decemberében úgy zárták ki a magyar egyetemeket, hogy azokat a jogszabálymódosításokat amelyek a Bizottság írásban jelzett életbe léptettük, az együttműködés jegyében a válasz a kizárás volt. Ilyen mégegyszer nem fordulhat elő! Milyen együttműködés az amikor csak az egyik félnek kell garanciákat adnia?! Ezt diktatúrának hívják!

Aki emellett érvel az a nemzeti hatáskörrel szemben a Bizottság diktatúráját építi. És azóta olvashattuk többször, hogy újabb követeléseik vannak, rektorok kizárása a kuratóriumokból, vagy rektorválasztásra összeférhetetlenségi szabályok, mindezt az egyetemi autonómia jegyében!

Tisztelettel hívom fel mindazok figyelmét akik ebben a vitában Brüsszel pártján állnak nem a Kormánnyal, hanem a magyar egyetemekkel szemben állnak, a 6 egyetemi perben a magyar egyetemekkel szemben álló csapatban tagok, olyan csapatban amiben az Európai Bizottság és az Európai Parlament, valamint az Európai Tanács is tag. Tessék választani a magyar egyetemek mellett, vagy a magyar egyetemekkel szemben, Brüsszel csapatában foglalnak helyet! – hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter.