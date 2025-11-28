Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

"Kokaint szipogató illegitim bohóc" – durván nekimentek Zelenszkijnek

Erasmus

Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok

19 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mind a HVG, mind a Telex hosszasan foglalkozott az eheti „Erasmus” vétó kérdéskörével, amely cikkekben csökkentenék az ügy jelentőségét és egyben teljes mellszélességgel mondják azt, hogy „Brüsszelnek igaza van, és az Orbán-kormány nem csinálta meg amit kell ahhoz, hogy megoldódjon az egyetemisták helyzete” – írta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ErasmusbrüsszelitaBalliberális álhírgyártásBrüsszel diktálBALLIBERÁLIS ÁLHÍREKBALLIBERÁLIS ÁLHÍRHankó BalázsEurópai BizottságTelexHVG

Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok – írta Hankó Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Budapest, 2025. október 30. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (b) és Demeter Szilárd, a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke, kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos az MNMKK közép- és hosszútávú stratégiájának ismertetéséről és a magyar kultúra nemzetépítő szerepéről tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. október 30-án. MTI/Soós Lajos
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter 
Fotó: MTI/Soós Lajos

A kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette:

Mind a HVG, mind a Telex hosszasan foglalkozott az eheti „Erasmus” vétó kérdéskörével, amely cikkekben csökkentenék az ügy jelentőségét és egyben teljes mellszélességgel mondják azt, hogy „Brüsszelnek igaza van, és az Orbán-kormány nem csinálta meg amit kell ahhoz, hogy megoldódjon az egyetemisták helyzete”.

Pedig a tények makacs dolgok, lássuk hát mindezeket, röviden egyértelműen mert az a terjedelem amivel a cikkek magyarázzák a Bizottság bizonyítványát már önmagukban olyanok mintha brüsszeli bikkfanyelvű fogalmazványokat kellene olvasni.

1. Resolution (állásfoglalás) olyan dokumentum amihez egyhangúság kell akkor köteles a Bizottság végrehajtani az abban foglaltakat. Azaz a 23 százalékos mobilitásban résztvevők arányát számonkérni az országokon és egyetemeken, és lenyomni az évi 350 ezer erasmusos afrikai vagy más Európán kívüli hallgató mobilitását, leplezett migrációként. Tudjuk jól ezt követően már a kvóták is megjelenek, vagy ha arra nemet mond egy ország érkezik a büntetés.

2. Ehhez képest amikor megtudták, hogy vétóra készülünk egy éjszaka alatt átforgatták a dokumentumot jelentéssé amihez nem kell egyhangúság. Tehát győztünk. Kis csatát ugyan de nem nyomtuk rá ezen terheket az egyetemekre és országunkra. De a gyáva megfutamodásuk azt jelenti, hogy csatát nyertünk.

3. A dokumentum sajnos nem szólította fel a Bizottságot arra, hogy az Erasmust adja vissza a magyar egyetemistáknak, ehelyett a Tanácsban helyet foglalók lesütött szemmel néztek. Reméljük a 6 hős magyar egyetem sikerét a szándékoltan elhúzódó perben.

4. És ami még egy kis érdekesség: külön külön felhívták a tagállamokat hogy ne szólaljanak fel, mindössze 3 tagállamot hagytak (köztük a távozó cseh minisztert aki már minden mindegy alapon volt csak ott). Így valóban nem volt vita, na de ez milyen demokrácia már?

– részletezte Hankó Balázs, majd hozzátette:

Az Erasmus rendelet kapcsán bármennyire is próbálják jelentékteleníteni, igenis siker, hogy megmaradnak a tagállami hatáskörök, amelyek eddig is garanciáját jelentették a program működőképességét. Itt az ellenállás szervezés élén voltunk! És csak tájékoztatásul jelzem, hogy az hogy két programot összeolvasztanak az nem forrásbővülés, hiszen csak a kalap közös, ettől ne ájuljunk el annyira mert aki ismeri a programot tudja, hogy gyakorlatilag nincs növekedés.

De a leggyomorforgatóbb az a rész amelyben fejtegetik hogy végül is benne vannak de mégsem a magyar egyetemek, de a hibás a kormány. Majd hibaként azt hozzák fel legelőször, hogy addig nem léptetjük hatályba az ügyet rendező jogszabályt, amîg vissza nem vonják a blokkolást. Akkor a jól tájékozott újságíróknak jelzem, 2022 decemberében úgy zárták ki a magyar egyetemeket, hogy azokat a jogszabálymódosításokat amelyek a Bizottság írásban jelzett életbe léptettük, az együttműködés jegyében a válasz a kizárás volt. Ilyen mégegyszer nem fordulhat elő! Milyen együttműködés az amikor csak az egyik félnek kell garanciákat adnia?! Ezt diktatúrának hívják!

Aki emellett érvel az a nemzeti hatáskörrel szemben a Bizottság diktatúráját építi. És azóta olvashattuk többször, hogy újabb követeléseik vannak, rektorok kizárása a kuratóriumokból, vagy rektorválasztásra összeférhetetlenségi szabályok, mindezt az egyetemi autonómia jegyében! 

Tisztelettel hívom fel mindazok figyelmét akik ebben a vitában Brüsszel pártján állnak nem a Kormánnyal, hanem a magyar egyetemekkel szemben állnak, a 6 egyetemi perben a magyar egyetemekkel szemben álló csapatban tagok, olyan csapatban amiben az Európai Bizottság és az Európai Parlament, valamint az Európai Tanács is tag. Tessék választani a magyar egyetemek mellett, vagy a magyar egyetemekkel szemben, Brüsszel csapatában foglalnak helyet! – hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Hankó Balázs: Brüsszellel szemben kellene jogállamisági eljárást indítani

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!