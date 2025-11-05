Hankó Balázs: Januártól jelentősen megemelt támogatást kapnak a háromgyermekes családok

Hankó Balázs a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy a kormány célja, a dolgozó édesanyák és a nagycsaládosok minden eddiginél erősebb megsegítése.

A kormány jövőre tovább erősíti a családtámogatási rendszert. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter közlése alapján a háromgyermekes anyák szja-mentessége havonta 109 ezer forint megtakarítást jelent majd, a családi adókedvezmény emelésével együtt pedig összességében 307 ezer forint támogatásban részesülnek a nagycsaládok januártól. Fotó: Facebook

Hankó Balázs: A kormány a családtámogatásra nem költségként, hanem beruházásként tekint

A miniszter közlése szerint a háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége havonta átlagosan 109 ezer forintot jelent, míg a családi adókedvezmény, amelyet a nyáron 50 százalékkal emeltek, január 1-jétől újra ugyanilyen arányban nő.

Ha a két támogatást összeadjuk, akkor ez havonta 307 ezer forint segítséget jelent a háromgyermekes családoknak”

- emelte ki a miniszter.

Hankó Balázs ismertetése szerint a kormány döntése alapján 2026-tól mintegy 500 ezer édesanyát, 2029-től pedig már egymilliót érint majd az szja-mentesség kiterjesztése. A cél az, hogy három dolgozó édesanyából kettő teljesen adómentessé váljon.

A miniszter rámutatott, hogy a kormány a családtámogatásra nem költségként, hanem beruházásként tekint:

Ezzel az ország jövőjét és a nemzetgazdaságot erősítjük. Nem úgy gondolkodunk, mint a Tisza, amely brüsszeli parancsra adót emelne a nyugdíjasoknak, vagy elvenné a családi kedvezményeket.”

Hankó Balázs hozzátette ugyanakkor, ha a Tisza Párt elképzelései valósulnának meg, az nemcsak a 307 ezer forintnyi támogatást venné el, hanem további 344 ezer forintnyi adóterhet róna a háromgyermekes családokra.

A miniszter a friss KSH-adatokat is trendfordulónak nevezte, miután szeptemberben 17 százalékkal nőtt a házasságkötések száma az előző év azonos hónapjához képest. Mint mondta, ez is azt mutatja, hogy a családtámogatási programok, köztük a csok plusz egyre több embert ösztönöznek családalapításra.

Hankó Balázs kitért arra is, hogy 2026. január 1-jétől fokozatosan bevezeti a kormány a 14. havi nyugdíjat, ami szintén ellentétes a Tisza Párt terveivel, hiszen ők a nyugdíjak csökkentéséről beszélnek.

A műsorban a miniszter arról is beszélt, hogy átfogó reformra készül a kormány az örökbefogadási rendszerben, hogy „emberibbé, gyorsabbá és igazságosabbá” tegyék mind a hazai, mind a nemzetközi örökbefogadás folyamatát.

Van tennivalónk ezen a területen is, hiszen az emberség, a család és a gyermek az első”

- zárta gondolatait Hankó Balázs a műsorban.