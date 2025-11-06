Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány

Megrázó!

Kiderült: ezt mondta nagymamája a vonatbalesetben szörnyethalt fiatal lánynak

Hankó Balázs

Hankó Balázs: A magyar kultúra is „ott lesz” az Egyesült Államok születésnapján

7 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Washingtonban holnap tárgyalásokat folytatok arról, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is elindítjuk a Neumann János Programot” – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs az izlandi fővárosból, Reykjavíkból jelentkezett be a Facebookon, amíg a Washingtonba tartó kormányzati repülőgép tankolási szünetet tartott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hankó Balázskulturális programmagyar-amerikai kapcsolatNeumann János Programegyetem

Az egyetemi szintű amerikai-magyar együttműködés mellett Hankó Balázs azt is elárulta: 

jövőre közös kulturális programokkal ünnepelik majd az Egyesült Államok 250. születésnapját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!