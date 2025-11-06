Hankó Balázs: A magyar kultúra is „ott lesz” az Egyesült Államok születésnapján

„Washingtonban holnap tárgyalásokat folytatok arról, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is elindítjuk a Neumann János Programot” – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs az izlandi fővárosból, Reykjavíkból jelentkezett be a Facebookon, amíg a Washingtonba tartó kormányzati repülőgép tankolási szünetet tartott.
Az egyetemi szintű amerikai-magyar együttműködés mellett Hankó Balázs azt is elárulta:
jövőre közös kulturális programokkal ünnepelik majd az Egyesült Államok 250. születésnapját.
