Hankó Balázs: A magyar kultúra is „ott lesz” az Egyesült Államok születésnapján

„Washingtonban holnap tárgyalásokat folytatok arról, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is elindítjuk a Neumann János Programot” – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs az izlandi fővárosból, Reykjavíkból jelentkezett be a Facebookon, amíg a Washingtonba tartó kormányzati repülőgép tankolási szünetet tartott.

Az egyetemi szintű amerikai-magyar együttműködés mellett Hankó Balázs azt is elárulta: jövőre közös kulturális programokkal ünnepelik majd az Egyesült Államok 250. születésnapját.

