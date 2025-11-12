Hírlevél

Hankó Balázs

Hankó Balázs: A mesterséges intelligencia nemzeti válaszokat kíván

A mesterséges intelligencia önmagában nem elég – csak akkor szolgálja a jövőt, ha a magyar identitással együtt épül be a társadalomba. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint ez a kettő együtt adja meg a nemzeti szuverenitás valódi alapját.
A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint a jövőért folytatott versenyt azok az országok nyerik meg, amelyek a technológiai fejlődést saját nemzeti karakterükre tudják hangolni. Hankó Balázs a Munkaerőpiaci kihívások és az AI című budapesti konferenciáján hangsúlyozta: 

Hankó Balázs
Hankó Balázs szerint  a mesterséges intelligencia csak akkor szolgálja a jövőt, ha a magyar identitással együtt épül be a társadalomba (Forrás: Pinterest)

A mesterséges intelligencia csak a magyar identitással együtt értelmezhető, mert ez biztosítja a szuverenitást”. 

A miniszter hozzátette: Magyarországnak olyan válaszokat kell adnia az MI kihívásaira, amelyek megőrzik a kultúra és a magyar élet értékeit.

Magyar felsőoktatás az élvonalban

„A világ 30 ezer egyeteme közül tizenkét magyar intézmény a legjobb öt százalékban van, három az első kettőben, és egy már a legjobb egy százalékban”

 – emelte ki Hankó Balázs. Hozzátette: a magyar diákok természettudományi versenyeken is a legjobbak között szerepelnek, míg a szakképzés Európa élvonalában van. Magyar fiatalok a dániai EuroSkills versenyen négy aranyérmet szereztek, többek között szoftverfejlesztés és robotika kategóriában.

Hankó Balázs: A legfrissebb világranglistán is előbbre léptek a magyar egyetemek

Etikus, magyar nyelvű mesterséges intelligencia

A tárcavezető szerint a kormány célja, hogy az MI-fejlesztések ne csak hatékonyak, hanem kulturálisan is önazonosak legyenek. Ennek érdekében olyan nyelvi modelleket támogatnak, amelyek tükrözik a magyar nyelv, történelem és kultúra értékeit. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem közös kutatási programja az MI etikai kérdéseit vizsgálja – például a felelősség, adatvédelem és döntéshozatal terén.

Hankó Balázs
Hankó Balázs Washingtonban a mesterséges intelligencia jövőjáről is tárgyalt amerikai partnereivel
Forrás: Facebook/Hankó Balázs

Oktatási forradalom a mesterséges intelligencia jegyében

Arról is beszélt, hogy idén ősszel 60 szakképző intézményben elindult az MI-oktatás, amelyet jövőre minden szakképzőre és felsőoktatási képzésre kiterjesztenek. A miniszter szerint ez kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra Európa tíz leginnovatívabb országa közé kerüljön.

