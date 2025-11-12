Hankó Balázs: A mesterséges intelligencia nemzeti válaszokat kíván

A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint a jövőért folytatott versenyt azok az országok nyerik meg, amelyek a technológiai fejlődést saját nemzeti karakterükre tudják hangolni. Hankó Balázs a Munkaerőpiaci kihívások és az AI című budapesti konferenciáján hangsúlyozta:

Hankó Balázs szerint a mesterséges intelligencia csak akkor szolgálja a jövőt, ha a magyar identitással együtt épül be a társadalomba (Forrás: Pinterest)

A mesterséges intelligencia csak a magyar identitással együtt értelmezhető, mert ez biztosítja a szuverenitást”.

A miniszter hozzátette: Magyarországnak olyan válaszokat kell adnia az MI kihívásaira, amelyek megőrzik a kultúra és a magyar élet értékeit.

Magyar felsőoktatás az élvonalban

„A világ 30 ezer egyeteme közül tizenkét magyar intézmény a legjobb öt százalékban van, három az első kettőben, és egy már a legjobb egy százalékban”

– emelte ki Hankó Balázs. Hozzátette: a magyar diákok természettudományi versenyeken is a legjobbak között szerepelnek, míg a szakképzés Európa élvonalában van. Magyar fiatalok a dániai EuroSkills versenyen négy aranyérmet szereztek, többek között szoftverfejlesztés és robotika kategóriában.