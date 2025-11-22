Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Ezt látnia kell!

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

Hankó Balázs

Hankó Balázs: Mi a családokért dolgozunk minden nap

18 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány bevezeti Európa egyik legátfogóbb adócsökkentési programját a családok pénzügyi terheinek csökkentésére - közölte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hankó Balázsroadshowinnováció

Mi a családokért dolgozunk mindennap!  A kormány bevezeti Európa egyik legátfogóbb adócsökkentési programját a családok pénzügyi terheinek csökkentésére - közölte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter egy családügyi roadshow-n Veresegyházon.

Hankó Balázs
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter ezúttal családügyi roadshow keretnén belül népszerűsítette a kabinet családügyi intézkedéseit
Fotó: Illusztráció: Kocsis Zoltán/MTI 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!