Hankó Balázs: Mi a családokért dolgozunk minden nap

Mi a családokért dolgozunk mindennap! A kormány bevezeti Európa egyik legátfogóbb adócsökkentési programját a családok pénzügyi terheinek csökkentésére - közölte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter egy családügyi roadshow-n Veresegyházon.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter ezúttal családügyi roadshow keretnén belül népszerűsítette a kabinet családügyi intézkedéseit

Fotó: Illusztráció: Kocsis Zoltán/MTI